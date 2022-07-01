نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع كيراتين في البيت قوي وفعال لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله زي الحرير في المقال التالي
تلجأ البعض من الفيتات الذين يعانون من مشكلة خشونة الشعر إلى الذهاب إلى المراكز والمستحضرات التجميلية لفرد الشعر وتستخدم هذه المراكز في العادة المواد والمستحضرات التجميلية ومنها الكيرياتين والبروتين وتعتبر هذه المواد من اكثر المواد الشائعة التي تعمل هذه المراكز على إستخدامها لأنها تعمل على فرد الشعر بشكل فوري وتستمر مدة هذه النعومة إلى فترات طويلة من الزمن، ولكن تعد تلك المواد غير صالحة وغير صحية نتيجة لما تتركه من أضرار على المخ وعلينا بإستخدام المواد والوصفات الطبيعية الآمنة الإستخدام وهي عمل الكيرياتين في المنزل ويتسائل الكثيرون عن إمكانهم لعمل الكيرياتين في المنزل ولكن بإمكاننا عمل هذا الكيرياتين في المنزل بالمكونات الطبيعية حتى نحصل على كيرياتين طبيعي في المنزل ويصبح صحي وآمن وضعه على فروة الرأس وحتى تتمكنين من الحصول على نتيجة رائعة.
مكونات عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي في المنزل
- خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز.
- حبتان إثنان من البيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللافندر العطري.
طريقة عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي في المنزل
- قومي بتمشيط الشعر جيدا قبل وضع تلك الوصفة وعليكي بعمله إلى نصفين حتى يسهل وضع تلك الوصفة.
بعد ذلك أحضري إناء وضعي به حبتان إثنان من البيض وقومي بحفق البيض جيدا ثم ضيفي خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب المايونيز والبيض قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللافندر العطري وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.
- بعد التقليب الجيد لهذه المكونات قومي بتحضير فرشاة وقومي بوضع تلك الكيرياتين الطبيعي على شعرك واتركيه لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الشعر جيدا بالماء ثم جففيه وسوف تلاحظين النتيجة الرائعة والشعر الناعم المسترسل كالحرير لذلك علينا بإستخدام تلك الكيرياتين الطبيعي.
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