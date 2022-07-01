نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي تبييض جسم العروس بالنشا المنزلية لتبييض المناطق الداكنة والتصبغات في الجسم كله في المقال التالي
حلم كل فتاة وسيدة أن تتخلص من كل إسمرار المناطق الداكنة فى الجسم مثل منطقة بين الفخذين وتحت الإبطين والركبتين والكوعين لأنها تسبب الإزعاج لها وتجعل نفسيتها سيئة للغاية، وتؤثر فى ثقتها بنفسها، وتسبب هذه المشكلة فى أن تحكمها بإرتداء ملابس معينة حتى لا تظهر إسمرار هذه المناطق، وسوف نعرض إليكي طريقة فعالة وتعطي نتيجة سريعة وفى نفس الوقت آمنه على الجسم وأي نوع من البشرة مثل الدهنية أو الجافة، وهذه الوصفة تتكون من النشا وزيت الجزر وزيت إكليل الجبل والزبادي وعصير الطماطم وعصير الخيار فيمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع فتعمل تلك الوصفة على تفتيح وتبييض هذه المناطق بطريقة طبيعية بجانب هذا فهى تجدد خلايا الجلد وتحميه من الجفاف، ومن أسباب الإسمرار حتى نتجنبها وهي كثرة التعرض للشمس وإرتداء ملابس غير قطنية، والسمنة والوزن الزائد الذي يؤدي إلى إحتكاك الأفخاذ وبالتالي يؤدي إلى إسمرار هذه المنطقة.
مكونات تبييض المناطق الداكنة فى الجسم
- أربعة ملاعق كبيرة من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت الجزر
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل
- ثلاثة ملاعق صغيرة من الزبادي
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الطماطم
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الخيار
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان
طريقة عمل خلطة لتبييض المناطق الداكنة فى الجسم
- أولا نقوم بتنظيف الجسم من أى شوائب بالماء الفاتر.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق فارغ ونضع به النشا ودقيق الشوفان والزبادي ثم نمزجهم مع بعض.
- ثم نقوم بإضافة زيت الجزر وزيت إكليل الجبل وعصير الطماطم وعصير الخيار وزيت الليمون على الخليط السابق ثم نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- ثم نوزع الخلطة على المناطق الداكنة فى الجسم ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد مرور الوقت نغسل هذه المناطق بالماء البارد، وبعد إستخدام هذه الوصفة لمدة ثلاثة أسابيع سوف يظهر بياض وتفتيح هذه المناطق بشكل طبيعي وجذاب، وسوف يصبح هذا البياض للأبد ولا يعود الإسمرار نهائيا.
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