نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات الفازلين والنشا الطبيعية لتبييض وتفتيح وترطيب البشرة في المنزل بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات الفازلين والنشا الطبيعية لتبييض وتفتيح وترطيب البشرة تهتم دائما كثير من الفتيات بالبحث عن أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على جعل البشرة أكثر إشراقا وتوهجا ورطبة بمكونات طبيعية حيث تعتبر النشا من المواد التي تساعد بشكل فعال على تفتيح وتبييض البشرة بشكل آمن وخاصة عند استخدام الفازلين من المواد التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني فوائد الفازلين للبشرة وأهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة بشكل آمن.

خلطات وفوائد الفازلين والنشا لتبييض البشرة

من أكثر الفوائد الموجودة في الفازلين أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل آمن وخاصة أصحاب البشرة الجافة الذي يعانون دائما من الجفاف وتعمل على تفتيح لون البشرة بشكل آمن وخاصة في حالة وضع الفازلين على البشرة بشكل يومي لمدة 30 يوما سوف تحصلين على بشرة بيضاء وجميلة.

خلطة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

الفازلين عندما يتم وضعه على البشرة مع ماء الورد والنشا يعمل على تبييض البشرة والتخلص من الاستمرار في حالة المداومة على استخدام وتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يتم أخذ ملعقة من الفازلين ووضعها في الميكرويف حتى تذوب أو يمكن عمل حمام مائي دافئ وبعد أن تذوب نبدأ بإضافة ملعقة من النشا وملعقة صغيرة أيضا من ماء الورد وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس. تترك في الثلاجة لمدة خمس دقائق ثم يتم توزيعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد ويتم تكرار هذه الوصفة أربع مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الفازلين والعسل لتبييض البشرة

عند خلط العسل والنشا والفازلين مع بعض تعمل على تفتيح البشرة وشدها والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة ويعمل على ترطيبها بشكل آمن.