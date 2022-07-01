وصفات طبيعية لتفتيح الاسمرار حول الفم بمكونات من البيت لن تصدقي النتيجة

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تعد بشرة الوجه من اهم مفاتن وجمال المراة، ولكن تتعرض بعض النساء والفتيات إلى ظاهرة غريبة في الوجه وهى علامات اسمرار حول الفم، وهى تعد من المشاكل الأكثر إزعاجا لأصحابها حيث تؤدى إلى مظهر غير لائق وخاصة الفتيات في مقتبل العمر، وتحدث هذه المشكلة بسبب عدم الترطيب والتجفيف الكافي للبشرة، وحيث توجد بعض العلاجات المصنعة والتى يمكن أن تساعد على حل المشكلة ولكن اللجوء إلى المكونات الطبيعية هو أفضل الحلول لعلاج هذا الاسمرار المخيف، اليكم بعض الوصفات الطبيعية التى توجد لكل منزل.
وصفات طبيعية لتفتيح الاسمرار حول الفم
وصفة زيت الزيتون والليمون
- يعد الليمون من أهم إحدى المكونات التى تساعد على تفتيح البشرة ومنها منطقة حول الفم.
- ويعد أيضا زيت الزيتون من المواد الفعالة لترطيب البشرة ويقوم لتفتيح المناطق الداكنة ويترك فاتحة.
- حيث نقوم بمزج كميات متساوية من عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء صغير ويوضع حول الشفاه والفم.
- يوضع هذا المزيج حول الفم لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.
- تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.
وصفة بياض البيض وعصير الليمون
- نحضر بولة ونضيف بياض البيض وعليه كمية مناسبة من عصير الليمون والعسل الأبيض.
- نمزج المكونات جيدا ثم يوضع الماسك على الفم بالكامل ويترك لمدة ربع ساعة.
- بشطف الوجه جيدا بالماء بعد انقضاء المدة المحددة ويمكن تكرار هذا المزيج مرة أسبوعياً.
- هذه الوصفة تقوم بالتفتيح حول الفم والذقن أيضا.
وصفة البطاطس
- تحتوي البطاطس على مكونات صحية عالية للبشرة وتعد من افضل الخضروات تستخدم في تفتيح البشرة.
- نقوم بتقطيع البطاطس على شرائح ثم نضع البطاطس على الفم وتترك لمدة ٢٠ دقيقة ونقوم بفرك المكان بالبطاطس ثم تشطف بالماء الفاتر.
وصفة الخيار وعصير الليمون
- بعد الخيار من الخضروات التى أيضا تساعد على تفتيح البشرة وإعادة حيويتها.
- حيث يعد هذا المزيج كالتالى، بخفق الخيار بالخلاط ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ويتم تصفيته جيدا من اى تكتلات.
- يوضع هذا الخليط على مكان التصبغات حول الفم ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه.
تعد هذه الوصفات من احلى الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح منطقة الفم ومن حولها بأقل تكلفة.
وصفة جل الصبار والعسل
- نخلط ربع ملعقة من الكركم مع ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من العسل نوزع المزيج حول الفم.
- ويمكن وضعه على جميع الأماكن الداكنة والبقع في الوجه والجسم اتركيه 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.
- تكرر هذه الوصفة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع لتفتيح البشرة وإزالة السواد حول الفم.
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