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يعشق بعض الأشخاص الحلويات الشرقية والغربية، ويفضلون تناول هذه الحلوى في منتصف اليوم أو بالمساء حتى تعطى لهم الشعور بالسعادة، ومن هذه الحلوى كيك الجيلي الباردة والتى تعد من الذ واخف انواع الكيك، حيث يوجد منها المخبوز ومنها غير مخبوز، فسوف نقوم بعمل وصفة كيك الجيلي الباردة بكل تفاصيلها حتى تكون سهلة التحضير في المنزل بدلا من شرائها بأسعار باهظة، إليكم طريقة عملها بكل سهولة. طريقة عمل كيكة الجيلي الباردة المكونات: ٤ باكو بسكويت سادة.

نصف كوب من السمن الذائب. طبقة المهلبية:- ٣ أكواب من الحليب السائل.

٣ معالق كبيرة من الحليب البودر.

كيس فانيليا.

٣ معالق من النشا.

٣ معالق كبيرة من السكر. طبقة الجيلي:- واحد باكيت من جيلي الفراولة.

٢ كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من السكر. خطوات التحضير:- في وعاء نقوم بتذويب السمن ونحضر المطحنة ونقوم بطحن البسكويت حتى يصبح بودر.

نحضر وعاء ونضع البسكويت وعليه السمن الذائب بالتدريج مع التقليب حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمال المبللة ثم نقوم بتحضير صينية زجاجية ونضع بها البسكويت ويفرد جيدا حتى يصبح بطبقة سمكها متوسط ثم يوضع في الثلاجة حتى تكملة باقي مكونات الكيك.

نحضر طبقة المهلبية حيث نحضر وعاء ونضع به الحليب والنشا والسكر والفانيليا والحليب البودر ثم نقوم بالتقليب ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد قليلاً ثم يضاف على البسكويت المطحون .

نحضر طبقة جيلي الفراولة حيث نقوم بوضع الجيلي في وعاء وعليه الماء والسكر ويرفع على النار ويقلب حتى الغليان ثم يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ تماما.

ثم يصب الجيلي البارد على طبقات البسكويت والمهلبية ويمكن إضافة قطع من الفراولة مع جيلي الفراولة ثم يوضع البيركس في الثلاجة لمدة من ساعات إلى ٣ ساعات حتى يتماسك.

يخرج من الثلاجة ويقطع إلى مربعات صغيرة ويقدم في أطباق التقديم.

يرش عليها صوص الشيكولاتة البيضاء أو صوص الفراولة ثم تقدم باردة مع العصائر أو المشروبات الغازية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الجيلي الباردة ألذ وأسهل كيك ترطب في الحر منعشة وطعمها لا يقاوم - ثقفني

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