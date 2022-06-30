كولاجين طبيعي.. كريم الخميرة لمقاومة التجاعيد والشيخوخة يخفي المسامات المفتوحه في الوجه ستصبح كبشرة الأطفال

كريم الخميرة لمقاومة التجاعيد، هي وصفة طبيعية يتم تحضيرها في المنزل باستخدام الخميرة الفورية مع بعض الإضافات البسيطة لتحضير هذه الوصفة، حيث أن الخميرة تمتلك الكثير من المعادن والفيتامينات الحيوية النشطة التي تساهم في تنظيف البشرة من البقع الداكنة، وتقضي على الاسمرار المتواجد على سطح الجلد، كما أن وصفات تفتيح البشرة بالخميرة تناسب كافة الأعمار، وتصلح لجميع أنواع البشرة سواء كانت حساسة أو جافة أو دهنية.

كريم الخميرة لمقاومة التجاعيد

يمكن تنفيذ هذه الوصفة للتخلص من الاسمرار والحصول على بشرة مشرقة وجميلة، حيث يتم تحضير الوصفة من خلال استخدام الخميرة الفورية كما يلي:

المكونات

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الماء الدافئ.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

يتم خلط كل المكونات السابقة معا في طبق صغير.

ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء قبل تنفيذ الوصفة.

يتم توزيع الخليط على البشرة والرقبة بالكامل.

نترك الخليط حتى يجف تماما، وتمتصه البشرة.

نشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة ولامعة.

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يمكن تنفيذ أحد هذه الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بدون أي مجهود، حيث أن المكونات متوافره في كل مطبخ وغير مكلفة ماديا، وطرق تبييض البشرة كما يلي:

حيث يتم خلط ملعقة من الخميرة مع ملعقة من الزبادي في طبق صغير.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالكامل لمدة ساعة حتى تجف.

ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ.

ثم نرطب البشرة بزيت الزيتون.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على درجة التفتيح المطلوبة.

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