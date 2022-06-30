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طريقه تحضير كيكه البرتقال مع كيك النوتيلا بالحليب بمكونات بسيطه موجوده في كل مطبخ حيث تعد كيكه البرتقال من اشهي والذ إطباق الحلويات سهله التحضير كما تتميز بقيمه غذائية كبيره وتختلف طرق تحضير الكيك حسب كل منزل كما تختلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام أنواع عديده من الفواكه أو الشوكولاته حسب الرغبة. مقادير عمل كيكه البرتقال كوب ونصف من الدقيق.

3 حبه من البيض.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب كبير من السكر.

بشر البرتقال.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

كوب صغير من الحليب.

عصير برتقال حسب الرغبة.

رشه صغيره من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقه كبيره من الزبدة. طريقه تحضير كيكه البرتقال نبدأ تحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع كل من البيض مع السكر ونخلطهم جيدا ثم نضيف برش البرتقال والفانيليا ونخلطهم جيدا.

نضيف الزيت علي الخليط بالتدريج ثم نضيف الحليب وعصير البرتقال ونخلطهم جيدا.

في أناء كبير نقوم بخلط كل من الدقيق مع الخميرة ورشه صغيره من الملح ونقلبهم جيدا ثم نضيف خليط البيض والسكر والفانيليا ونقلب الخليط.

نضع نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم مع ملعقة صغيرة من الخل في كوب ونقلب ثم نضيفهم علي الخليط.

نحضر صينيه الفرن ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضيف رشه صغيره من الدقيق ثم نضيف الخليط في الصينية.

نضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن أولا وتترك لمده أربعون دقيقه تقريبا وعلي درجه حراره 160 درجه. مكونات عمل كيكه النوتيلا بالحليب 2 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

3 حبه من البيض.

رشه من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه صغيره من الملح.

ملعقه كبيره من النوتيلا. طريقه تحضير كيكه النوتيلا بالحليب نبدأ بوضع كل من السكر والفانيليا مع البيض في أناء كبير ونخلطهم جيدا ثم نضيف الزيت بالتدريج مع كوب من الحليب وملعقه من النوتيلا ونقلب.

نضيف كل من الدقيق مع نصف كوب من الكاكاو وملعقه من البكنج بودر مع رشه صغيره من الملح ونقلب الخليط جيدا.

نحضر صينيه الفرن ونقوم بدهنها بملعقه كبيره من الزيت ثم نضع العجين في الصينية.

نضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن جيدا وتترك لمده نصف ساعه تقريبا علي درجه حراره 180 درجه.

ترفع من الفرن وتترك حتي تبرد ثم نضيف رشه من النوتيلا حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقه تحضير كيكه البرتقال مع كيك النوتيلا بالحليب بمكونات بسيطه

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