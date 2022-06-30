نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. بملعقة قهوة اصبغي حواجبك باللون البني في البيت زي الكوافيرات واحصلي علي حواجب جذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحواجب الكثيفة من علامات الجمال عند المرأة حيث أنها تجعل الشعر مميز وجميل وتعطي سن أصغر, وبالرغم من ذلك فهناك الكثير من السيدات الذين يعانين من الحواجب الخفيفة وذلك بسبب العديد من العوامل منها نقص العديد من الفيتامينات في الجسم وبسبب استخدام منتجات التجميل التي ترسم الحواجب وتجعلها تبدو كثيفة والتي تتسبب في تساقط وضعف شعر الحواجب وتساقطها, ولذلك سنتناول خلال هذا المقال كيفية تحضير كريم القهوة لرسم الحواجب وزيادة طولها وكثافتها خلال ثلاث أيام فقط.

خطوات تجهيز كريم القهوة لرسم وتطويل الحواجب خلال ثلاث أيام

القهوة من أهم المكونات التي تساعد في تطويل شعر الحواجب حيث أنها تحتوي على فيتامينات تغذي الشعر وتحتوي على الكافايين الي يقلل من تساقط شعر الحواجب ويزيد من طولها كما أنه يمكن استخدام كريم القهوة في رسم الحواجب وتحديدها بشكل جيد دون أن تسبب أي ضرر للحواجب, وتجعل شكل الحواجب مرتب ومرسوم, ويتم تجهيز هذا الكريم كالتالي:-

نستخدم معلقة من القهوة ونضع عليها نصف معلقة من الفازلين.

نضيف عليه معلقة من زيت فيتامين ه ونقلب ونضيف معلقتين من زيت الخروع.

نقلب كل المكونات معًا وبعد ذلك نحفظها في عبوة في الثلاجة ويتم استخدامها قبل النوم, أو استخدامها في رسم الحواجب بشكل يومي وخلال ثلاث أيام سيلاحظ نتيجة هذا الكريم.

كيفية تحضير سيروم مغذي للحواجب باستخدام الصبار والنعناع

استخدام سيروم الصبار والنعناع على الحواجب يحافظ عليها من التساقط ويساعد في زيادة طولها ويزيد من كثافتها كما أنه يساعد في حماية الحواجب من أشعة الشمس لتي تسبب ضعف شعر الحواجب, والصبار يحافظ على الشعر ويمده بالفيتامينات الازمة لها, ويتم تحضير هذا السيروم بالطريقة التالية:-

نستخدم كمية من جل الصبار ونضع عليه كمية من أوراق النعناع.

نضعهم في الخلاط ونضع عليهم معلقتين من ماء الورد ونخلطهم حتى يمتزجا.

نضعهم في عبوة ويتم استخدامه على الحواجب ويمكن استخدامه على الرموش.

يجب الحرص على عدم استخدام هذا السيروم عند التعرض للشمس حتى لا يسبب تساقط الحواجب.

الوصفة المذهلة لتطويل الرموش والحواجب

يمكن تطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ عن طريق نقع قشور الليمون في زيت الزيتون ثم قومي بغمس فرشاة الحواجب في الخليط وضعي الخليط علي الحاجبين لمدة ثلاثة ساعات ثم قومي بغسل الحاجبين والرموش ستلاحظين أن الرموش والحواجب طويلة وكثيفة من أول استعمال فهي تعمل على الحصول على حواجب جذابة ورموش أيضا في اسبوع فقط كما توجد طريقة أخري يمكن عن طريقها صبغ الحواجب وهي وضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من الكاكاو الخام ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي الخليط علي الحواجب لمدة نصف ساعة وسوف تلاحظين أن الحواجب أصبحت لونها بني من أول استعمال