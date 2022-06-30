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طريقه عمل نجرسكو الدجاج والمكونات المطلوبة للتحضير حيث تعد أطباق نجرسكو الدجاج من اشهي والذ الوجبات التي تتميز بسرعه وسهوله التحضير كما تعد وجبه رئيسيه تقدم في العديد من المناسبات بجانب أنواع مختلفه من المقبلات أو المشاوي أو أطباق السلطة المختلفة حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاج مكرونة قلم.

صدور دجاج.

2 حبة متوسطه الحجم من البصل.

فلفل رومي.

نصف ملعقة صغيره ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

رشه من الملح حسب الزغبة.

نصف ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود.

4 معالق كبار زيتون شرائح.

3 ملاعق كبيره من الدقيق.

ربع كوب من الجبنه شيدر.

مرقه دجاج.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

بيض.

ربع كوب من الجبن الرومي المقطعة.

كوب كبير من الحليب.

3 معالق كبيره من الزبدة.

ليمون.

بقدونس مفروم حسب الرغبة. طريقه تحضير نجرسكو الدجاج نبدأ بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع صغيره ثم نقوم بتقطيع البصل جيدا.

في أناء كبير نضع صدور الدجاج مع البصل المقطع أو المفروم والبهارات وعصير الليمون والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا ثم نضع الأناء في الثلاجة حتي يتبل جيدا.

في طاسه علي النار نضع كل من ملعقه كبيره من الزبدة مع الدقيق ونقلب.

ثم نحضر أناء اخر ونضع به الحليب مع مرقه الدجاج ونقلب حتي تذوب مرقه الدجاج ثم نضع الحليب في الطاسة علي الدقيق ونقلب حتي يصبح القوام سميك.

نبدأ بوضع الجبن الشيدر المشور مع الجبن الرومي والفلفل الأسود علي الخليط ونقلب حتي تذوب الجبن ويصبح الخليط سميك القوام.

في حله علي النار نضع الماء المغلي ثم نضيف المكرونه مع رشه صغيره من الملح والقليل من الزيت.

في طاسه كبيره علي النار نضع ملعقه كبيره من الزيت مع ملعقه كبيره من الزبدة ثم نضيف البصل ونقلب علي نار هادئه حتي يتغير لون البصل ثم نضيف الدجاج المتبل مع تتبيله ورشه صغيره من الملح والفلفل وباقي التوابل ثم نضيف الفلفل الرومي.

نحضر المكرونه بعد السلق ثم نضيف عليها الزيتون والدجاج ونقلبهم جيدا ثم نحضر صينيه الفرن ونقوم بدهنها بملعقه من الزيت ونضع المكرونه.

نبدأ بوضع خليط الجبن مع الحليب مع بيضه في الصينية مع المكرونه والدجاج ثم نضيف رشه صغيره من الجبن علي وجه الصينية.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يتم الطهي ويتغير لون الوجه. عمر شويل - جدة طريقه عمل نجرسكو الدجاج والمكونات المطلوبة للتحضير

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