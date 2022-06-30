نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة جمال في دقائق ماسك الفازلين والليمون لتفتيح البشرة وتبييض الوجه وتنعيم الجسم وإزالة الكلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الفازلين والليمون لتفتيح البشرة، أصبح الآن لا حاجة لشراء منتجات التجميل التي تكون باهظة الثمن للحصول على بشرة خالية من العيوب، ففي خزانة المطبخ والثلاجة يمكن الحصول على الحل، فبمجرد استخدام الفازلين مع الليمون سوف تجدين الحل لكل مشاكل البشرة وأهمها التفتيح والنضارة، حيث يعمل هذان المكونين على الترطيب العميق للبشرة، كما يحميها من التلوث الموجود بالبيئة فهو مزيج فعال للبشرة الحساسة ويمكن استخدامه كعلاج ليلي، ومن هنا نقدم لكم وصفة الفازلين مع الليمون للحصول على بشرة أشد بياضاً ونضارة.

ماسك الفازلين والليمون لتفتيح البشرة

يحتوي ماسك الفازلين والليمون على العديد من الفوائد، فالليمون مركب حمضي يمتاز بقدرته على إزالة السموم وترطيب البشرة الجافة بعمق، وفي نفس الوقت قد يحذر العلماء من استخدامه يومياً على البشرة، وبفضل فيتامين سي الذي يوجد بالليمون يجعله علاج طبيعي لمحاربة علامات الشيخوخة، كما أنه يحمل الكثير من مضادات الأكسدة الضروية لمحاربة الجذور الحرة المسؤولة عن أمراض الشيخوخة، كما أن الفازلين مرطب عميق للبشرة فهو يعمل كطبقة عازلة تمنع تبخر الرطوبة من البشرة، فهو أفضل من زيت الزيتون لترطيب البشرة.

خلطة الفازلين والليمون لتبييض الوجه

وللحصول على نتائج فعالة من ماسك الفازلين والليمون لتبييض الوجه يجب شراء المكونات من منشأ عضوي.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفازلين العضوي.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونقوم بمزج الفازلين مع عصير الليمون للحصول على عجينة متجانسة وناعمة.

وبدأ فردها على البشرة قبل النوم باستخدام فرشاة مناسبة ونظيفة.

وفي صباح اليوم التالي يمكن غسل الوجه بماء فاتر.

ومع تكرار الوصفة سوف تحصلين على بشرة أكثر بياضاً ونضارة.

ويحذر من تكرار الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع بسبب ملمسها الدهني.

وذلك منعاً لانسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء على البشرة.

كما يجب عدم استخدام هذا القناع قبل التعرض للشمس لأن الليمون حساس للضوء ويسبب البقع على الجلد.

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الفازلين والليمون لليدين

يساعد الليمون والفازلين على تقشير البشرة وجعلها أكثر جمالاً، ويمكن استخدامها لليديم من خلال الطريقة التالية.

المكونات:

بعض قطرات من عصير الليمون.

كمية من الفازلين.

طريقة التحضير: