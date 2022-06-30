طريقة عمل الكبدة بصوص المشروم مذاق رائع يستحق التجربة

طريقة عمل الكبدة بصوص المشروم من أشهى وألذ وصفات الكبدة سريعة التحضير، الكبدة من الاكلات المغذية الغنية بالفيتامينات المتنوعة والمعادن، وأيضا من الاكلات المحببة، السريعة التي لا تأخذ وقت ولا مجهود في إعدادها، ولها العديد من الأشكال و الأنواع وأيضا طرق التحضير منها طريقة عمل الكبدة البانيه حسب كل بلد، وفي هذا المقال سوف نقدم الكبدة المنزلية بأشهى الطرق حتي تستطيع كل سيدة تحضيرها لأسرتها في المنزل.

طريقة عمل الكبدة بصوص المشروم

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب من المشروم المقطع شرائح.

حبة من البصل مقطعة شرائح.

عدد 3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف لتر من المرقة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من الخردل.

عدد 3 ملاعق كبيرة من كريمة الطبخ.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

تحضير الكبدة بصوص المشروم في خطوات

نضع الكبدة في وعاء ونضع عليها عصير الليمون ونغسلها جيدا بالليمون، ثم بالماء. نجففها جيدا ثم نضعها في مقلاة علي النار، ونضع عليها الزيت وملعقة الدقيق ونقلبهم جيدا لمدة ٣دقائق، ثم نرفعها من علي النار. نضع البصل في مقلاة علي النار و نقلبه حتي يتغير لونه، ثم نضيف إليه الثوم المفروم والمشروم المقطع، نقلبهم ٥دقائق علي النار. نضع علي المشروم الكبدة ونقلبهم جيدا . نضيف المرقة ونقلبهم جيدا لمدة عشر دقائق، ثم نضيف جوزة الطيب والخردل ونقلبهم. نضيف كريمة الطبخ الي الكبدة والمشروم ثم نضيف البقدونس ونقلبهم ، نتركهم علي النار خمس دقائق، ثم يتم تقديمه في أطباق الغرف.

هل أكل الكبدة يوميا مضر بالصحة؟

تعد الكبدة من الأشياء التي تفيد الجسم كثيرا، ولا تمثل أي ضرر للجسم في حد ذاتها، وذلك لأنها تحتوي العديد من الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، ولكن كما نذكر دائما أنه لابد من الاعتدال في تناول المأكولات، حيث ينصح بتناول الكبدة باعتدال، كما أن هناك بعض الحالات التي ينبغي فيها استشارة الطبيب المختص مثل مرضى القلب وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول، والسيدات الحوامل.

أيهما أفضل كبدة البقر أم كبدة الغنم؟

يتساءل البعض حول أيهما أفضل الكبدة البقري، أم كبدة الضأن الغنم، تعد الكبدة البقري هي الأفضل وذلك وفقا لهذا التوضيح الذي يشير إلى أن كبد البقر أو لحم العجل، تحتوي الوجبة التي تزن 100 جرام منها على 162 سعرة حرارية و5 جرامات فقط من الدهون، أما بالنسبة لكبدة الخروف فإن الوجبة 100 جرام منه تحتوي على 187 سعرة حرارية و 7.5 غرام من الدهون.