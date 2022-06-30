 بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين 

تعاني أغلب السيدات ذوات الشعر الخشن والمجعد من صعوبة في التعامل مع شعرهن أثناء عملية تمشيطه بسبب تشابكه، مما يصعب عمل التسريحات التي ترغبن بها في شعرهن، وبالتالي تلجأ أغلب السيدات إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، أو استخدام منتجات الكيراتين والبروتين وكريمات الفرد، خاصةً لتلك اللائي لا يجدن وقت للعناية بشعرهن، ويلعب كريم نيفيا دوراً حيوياً في فرد الشعر وتنعميه، وفك تشابك، بما يسهل من عملية تمشيطه والعناية به بشكل فعال، فيكتسب الشعر مظهراً حيوياً ولامعاً، وفيما يلي نقدم الوصفات الخاصة بفرد الشعر باستخدام كريم نيفيا:

فرد الشعر بكريم نيفيا

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات كلها معاً في إناء كبير الحجم، حتى تحصلي على خليط متماسك ذي قوام متجانس.

افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام قبعة الاستحمام (حتى تتشرب بصيلات الشعر كامل كمية الماسك).

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة كريم نيفيا والفازلين لفرد الشعر الخشن

ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع ملعقة الفازلين في وعاء في حمام مائي، حتى يذوب ويصبح قوامه سائلاً.

قومي بخلط كريم نيفيا مع الفازلين جيداً في وعاء مناسب الحجم حتى يمتزجا تماماً.

أضيفي بعدها النشا وزيت السمسم وزيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً، إلى أن يصبح خليط متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك على كامل شعرك، ثم غطيه باستخدام البونيه.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيداً بالماء والشامبو المناسب.

ضعي البلسم على أطراف شعرك لمدة 3 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر (من أجل ترطيب شعرك).

واظبي على تطبيق تلك الوضفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين الفرق واضحاً، حيث سيصبح شعرك مفروداً وناعماً في أقل وقت ممكن.

قدمنا لكم كافة المعلومات المطلوبة التي تعمل علي فرد الشعر الخشن وتنعيمه من خلال استخدام كريم نيفيا حيث أن هذا الكريم له دور فعال في التخلص من خشونة الشعر وتنعيمه من أول استعمال