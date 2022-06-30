غيري شعري للون الأحمر بدون صبغة أو حناء والنتيجة صدمتني صبغة طبيعية 100% ومغذية للشعر

تبحث نسبة كبيرة من السيدات عن طرق وأساليب تمكنها من تلوين شعرها إلى اللون الأحمر بدرجاته المختلفة، من باب التغيير وكسر الملل، ومن أجل الاستمتاع بلوك جديد يضفي لها مزيداً من الجاذبية والأنوثة أمام أزواجهن، لذلك نقدم لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون الأحمر، بدون الحاجة إلى استخدام الصبغات التي تضر بالشعر، وذلك نظراً لاحتوائها على مادة الأمونيا التي تتسبب في تلف الشعر وتساقطه وجفافه.

طريقة صبغ الشعر بالكركدية للحصول على اللون الأحمر

ويأتي الكركديه في مقدمة المكونات التي تساهم في تلوين الشعر بالأحمر، بسبب قوة لونه التي يمنحها لبصيلة الشعر، لاحتوائه على مادة صبغية طبيعية، من خلال خلطه مع بعض العناصر الطبيعية الأخرى.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الكركديه.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

أوراق الكركديه (حسب كثافة ولون شعرك).

طريقة التحضير

قومي بوضع أوراق الكركديه في إناء معدني على نار متوسطة.

انتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان، ثمر ارفعيه من على النار، وانتظري حتى يبرد تماماً.

قومي بمزج خليط أوراق الكركديه الذي تم إعداده مع زيت الزيتون ومطحون الكركديه معاً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم طبقي الماسك على شعرك بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك باستخدام قبعة الاستحمام، واتركي الماسك على عرك لمدة تتراوح من (3-4) ساعات.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على شعر أحمر لامع خلال فترة زمنية وجيزة.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بدون صبغة أو حناء

3 حبات من البنجر.

كوب من عصير الجزر.

زيت زيتون.

نصف كوب من الشاي الأسود.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بتقشير حبات البنجر، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.

ضعي قطع البنجر في الخلاط الكهربائي، وشغليه حتى تحصلي على قوام سائل نسبياً.

قومي بتصفية عصير البنجر في المصفاة من الشوائب.

قومي بخلط عصير البنجر مع عصير الجزر، ثم أضيفي إليهما قطرات من زيت الزيتون ومقدار عصير الليمون، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الماسك على شعرك مع الابتعاد عن الجذور، ثم اتركيه لمدة (3-4 ساعات).

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

يمكن عمل صبغة طبيعية للشعر بكل سهولة عن طريق استخدام الكركدية حيث أن الكركدية له دور فعال في تغطية الشيب وصبغ الشعر بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر بفروة الشعر لذا قدمنا لكم أكثر من طريقة يمكن من خلالها صبغ الشعر باللون الاحمر بمكونات طبيعية وبدون استخدام صبغة أو حناء أو مواد كيميائية