ملك التفتيح الجبار كريم لبان الذكر والفازلين كولاجين طبيعي للبشرة

يعد كريم لبان الذكر والفازلين ، من أفضل و أحسن أنوع الكريمات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح ونضارة البشرة، لاحتوائه علي عناصر مضادة للأكسدة تساعد علي محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، وهي وصفة طبيعية 100% غير ضارة بالبشرة، تساعد علي ترطيب البشرة ومحاربة جفافها وتجعلها ناعمة ورطبة، بعد استخدامك هذه الوصفة سوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب ومشاكل جلدية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل خلطة لبان الذكر والفازلين في المنزل.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية غير ضارة للبشرة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

نصف كوب من الماء.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من النشا.

2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء، ثم نقوم بوضعه علي النار حتي يغلي ونضع عليه مسحوق لبان الذكر، ونقلبه علي نار حتي الغليان لمدة دقيقة. ثم يتم رفعه من علي النار ونتركه جانباً ليبرد، لمدة ساعتين حتي يصبح شكله مثل الحليب. بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به الخليط السابق والنشا وماء الورد ثم نقوم بخقهم جيداً، حتي يصبح القوام مثل الكريم. ثم بعد ذلك نضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند، ونقوم بالتقليب حتي يمتزج. يتم استخدام الكريم يومياً قبل النوم، حتي نحصل علي بشرة صافية وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم لبان الذكر

هيا بنا نعرض لكم من خلال هذه المقالة بعض فوائد هذا الكريم الطبيعي للبشرة وهي كما يلي:-