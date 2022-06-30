طريقة عمل طاجن السعادة اللذيذ في المنزل بمذاق غني ولذيذ للغاية

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طاجن السعادة ، من أنواع الحلويات الغنية للغاية والتي تتميز بمذاق خاص ولذيذ، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أيس كريم الموز وطريقة عمل أيس كريم الفراولة المجمدة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن السعادة.
مكونات طاجن السعادة
تتكون هذه الوصفة المميزة والغنية من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- كيك كاكاو هش مقطع مكعبات.
- ثلثي كوب من الحليب.
- ملعقة من الكاكاو.
- نصف ملعقة من السكر البودرة.
- ملعقتين كبار من صوص التوفي أو الكراميل.
- ملعقة من صوص الشوكولاتة البيضاء مخلوطة مع ملعقة من الحليب المكثف.
- ثلاث ملاعق كبار من شوكولاتة النوتيلا.
- مكسرات حسب الرغبة (شوكليت شيبس أو بندق أو بسكويت أوريو).
- طاجن بحجم مناسب.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن السعادة وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بدهن الطاجن بملعقة من شوكولاتة النوتيلا.
- ثم نقوم بمليء نصف الطاجن بكيك الكاكاو المقطع.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط الحليب مع الكاكاو والنصف ملعقة من السكر، ثم نسقي الكيك بالخليط الذي أعددناه.
- بعد ذلك نقوم بوضع القليل من المكسرات فوق الكيك.
- ثم نقوم بإضافة صوص الكراميل أو التوفي، ثم نضيف فوقه صوص الشوكولاتة البيضاء المخلوط مع الحليب المكثف.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة شوكولاتة النوتيلا ونزين الطاجن من الأعلى بالمكسرات أو بسكويت أوريو أو صوص الكراميل.
- وتكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إضافة العديد من أنواع المكسرات والصوصات المفضلة حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل
إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.
- وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.
- وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.
- ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.
- ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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