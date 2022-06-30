سر مفعول ملعقة خل لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

تبحث الغالبية العظمى من السيدات والفتيات عن أسهل الوسائل والطرق التي تساعدها على التخلص من الشعر الزائد بدون ألم وفي أقل وقت ممكن وخاصةً للمرأة العاملة، بدون الحاجة إلى استخدام كريمات أو تقنيات عالية الثمن، ويلعب الخل الأبيض دوراً رائداً في عمليات إزالة الشعر الزائد، وذلك نظراً لفعاليته في العمل على حرق بصيلات الشعر، بما يقلل من نموه مع الوقت حتى يختفي تماماً.

وصفة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم

المكونات

ملعقتين من الخل.

ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة معاً في إناء كبير الحجم، حتى تتحول إلى عجينة تميل إلى القوام السائل نسبياً.

افردي الماسك على المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

انتظري لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف الماسك تماماً على الجلد.

ابدئي بفرك الماسك بحركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر، وستلاحظين سقوط الشعر من تلك المناطق.

يمكنك استخدام أي وسيلة إزالة شعر تناسبك بعد إزالة الماسك من أجل التأكد من إزالة الشعر من جميع المناطق.

وصفة الخل والليمون لإزالة الشعر الزائد

نصف كوب من الخل.

كوب من السكر.

نصف ليمونة.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير

قومي بخلط الماء مع السكر في إناء معدني على نار متوسطة.

أضيفي عصير نصف ليمونة والملح والخل إلى الخليط، ثم انتظري حتى يصل إلى درجة الغليان لبضع دقائق، حتى يتحول إلى خليط بني اللون.

ارفعي الخليط من على النار، ثم انقلي العجينة (الحلاوة) إلى طبق آخر، وافرديها واتركيها حتى تجف تماماً.

قومي بعجن الحلاوة بين أصابع يديك جيداً، حتى تصبح يتغير لونها إلى البني الفاتح أو الذهبي.

ابدئي بفرد العجينة على المنطقة المراد التخلص من الشعر الزائد منها.

شدي الحلاوة سريعاً في عكس اتجاه نمو الشعر، كرري تلك العملية حتى تتخلصي من كل الشعر الزائد.

قومي بوضع أي نوع زيت على مناطق إزالة الشعر، ثم مرري قطعة جافة من القماش على تلك المناطق من أجل التخلص من أي بقايا عجينة الحلاوة من الجسم.

إزالة الشعر الزائد بالخل من أسهل الوصفات التي تساعدك علي التخلص من هذا الأمر بدون ألم حيث أن الخل له دور فعال في تقليل نمو الشعر الزائد لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة التخلص من الشعر الزائد وتقليل نمو ظهور من خلال استخدام وصفة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم من الجذور