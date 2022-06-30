نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ضعف الشعر وتساقطه وتقصفه مشكلة يعاني منها معظم الفتيات في الوقت الحالي، لذلك يبحثن عن طرق تطويل الشعر، كما أن هناك بعض الفتيات الذين يعانين من توقف نمو الشعر، وتقصفه وهيشانه على الرغم من استخدام العديد من الكريمات والشامبوهات التى تساعد على ترطيب الشعر إلا وأن تقصف وضعف الشعر يزيد، لذا سوف نستعرض لكم طرق تطويل الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية تساعد على زيادة لمعانه.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

لعلاج تقصف وتساقط وضعف الشعر لابد من التوقف عن استخدام الكريمات والشامبوهات الصناعية حتى لا تزيد من الضرر على الشعر، ويفضل استخدام المكونات التى سوف توضحها لكم والتى تساعد على تعزيز وتحسين نمو الشعر وزيادة كثافته، كما تعتبر هذه المكونات طبيعية وموفرة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

زيت اللوز ملعقة واحدة.

زيت الخروع ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

ينتج تساقط وضعف الشعر عن ضعف البصيلات التى ينمو منها الشعر، لذلك لابد من تغذية هذه البصيلات حتى تزيد من نمو الشعر، وتساعد الزيوت الطبيعية على تغذية الشعر بشكل سريع، لأنها تعوض ضعف الجسم ونقص الفيتامينات التى تغذى الشعر، وخاصة لأن الزيوت الطبيعية تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والدهون الصحية التى تغذي الشعر وتزيد من لمعانه وجماله، ويمكن استخدام هذه الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم غسل شعر الرأس بالماء الدافئ ليتم تنظيفه من أي أتربة أو أوساخ متراكمة داخل البشرة وفتح المسام.

نخلط زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمسم والخروع واللوز في وعاء.

نضع خليط الزيوت في وعاء زجاجي نظيف.

نبلل أصابع اليد بخليط الزيوت ونبدأ في تدليك فروة الرأس بالخليط حتى تدخل الزيوت مسامات البشرة.

ندلك الشعر بالخليط من فروة الرأس حتى الأطراف.

يتم ترك خليط الزيوت على الرأس لمدة ساعتين.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الزيوت.

يفضل استخدام خليط الزيوت بشكل يومي لمدة شهر أو اثنين وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك.

كما أن السبب الرئيسي الذي يعود إلي تساقط الشعر هو اعتماد معظم الفتيات على الكريمات والشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر شعر الرأس، كما أن الإصابة ببعض الأمراض الجسدية وسوء الحالة النفسية يسببان تدهور الشعر وتساقطه، لذا ننصحك بعدم استخدام الشامبو هات والكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية التي تعمل علي حدوث ضرر علي فروة الشعر