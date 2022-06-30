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عمر شويل - جدة فرد الشعر الجاف والمجعد وتنعيمه بطرق طبيعية كيراتين طبيعي للشعر، حيث إن الشعر الناعم الأملس الخالي من التموجات، يعد حلم كل فتاة ولكن الكثير من السيدات والبنات، التي قد تتسبب في تدمير شعرها لتحقيق هذا الحلم، وذاك باتباع طرق وأساليب خاطئة، واستخدام مواد ضارة للشعر مثل الكرياتين والبروتين التي يتم استخدامها في صالونات التجميل لفرد الشعر وهي مواد كيميائية ضارة تتسبب في سقوط الشعر و تدميره، لذلك أصبحت الطبيعية والطرق الطبيعية هي أمن وأفضل الطرق لفرد الشعر و في هذا المقال سوف نقدم العديد من الماسكات التي تساعد علي فرد الشعر و تغذيته.

فرد الشعر الجاف والمجعد وتنعيمه باستخدام الزيوت الطبيعية

يعتبر استخدام الزيوت الطبيعية الساخنة هي افضل الطرق لفرد الشعر وتساعد علي تغذيته وترطيبه والتخلص من جميع مشاكل الشعر.

نقوم بمزج هذه الزيوت ووضعها في حمام دافئ للحصول علي افضل النتائج

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت اكليل الجبل.

وربع كوب من زيت السمسم.

ربع كوب من زيت الجوجوبا.

بعد دمج الزيوت وتسخينها، نقوم بوضعها علي الشعر بالكامل ونمشطه جيدا، ثم نغطيه بغطاء الشعر الحراري أو منشفه ساخنه لمده نصف ساعه.

ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

زيت الخروع لفرد الشعر الجاف والمجعد وتنعيمه

3 ملاعق زيت خروع.

3 ملاعق زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نسخن الزيت جيدا ثم نتركه يهدأ قليلا ونضعه علي الشعر بالكامل وندلكه جيدا نغطي الشعر بقبعة الاستحمام، نتركه ساعه ثم نغسله بالماء والشامبو.

استخدام المواد الطبيعية لفرد الشعر

ماسك اللبن الرائب والموز والعسل وهذا الماسك يعتبر من افضل ماسكات الشعر لأنه يعمل علي ترطيب الشعر وتغذيته وفرده، يخلصه من التموجات والهيشان، يجعله صحي و جميل.

عدد 2 موزه ناضجة.

عدد 2 ملعقة لبن رائب.

وعدد 2 ملعقة عسل ابيض.

عدد 2 ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

نهري الموز جيدا بالشوكة، ثم نضيف إليه العسل ثم اللبن وزيت الزيتون.

نقلبهم جيدا ونوزعهم علي الشعر بالكامل، وتغطي الشعر بقبعة الاستحمام لمده ساعه.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

استخدام نبات الكرفس لفرد الشعر يعتبر نبات الكرفس من النباتات المفيدة للجسم والشعر وذلك بسبب احتوائه علي العديد من الفيتامينات، وللحصول علي فوائد الكرفس للشعر نطبق هذه الطريقة: