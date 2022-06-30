إعرفي “التتبيلة السرية”.. سر عمل دجاج كنتاكي في البيت والحصول على قوام مقرمش زي الأصلي بطريقة بسيطة

سر عمل دجاج كنتاكي في البيت ، حيث تعتبر واحدة من أكثر الأكلات المحببة لدى جميع الأطفال والكبار لما لها من طعم ومذاق مقرمش ولذيذ يحبونه الصغار كثيراً، ويرغبون دائماً فى تناوله ويعد طريقة عمل دجاج كنتاكى من الوصفات السهلة التى يمكن سيدتي إعدادها فى المنزل بكل سهولة، ومع إرتفاع أسعار الدواجن والمطاعم فقد أصبحت الأمهات ترغب في إعداد الوجبات في المنزل بالإضافة إلى كونها أكثر ٱمان ونظافة عن المطاعم الخارجية، كما أننا نقدم لكم اسرار كفتة الحاتي في البيت عبر اللينك الموضوع، وفيما يلي نستكمل كامل المقادير وسر الفراخ المقرمش.

سر عمل دجاج كنتاكي فى البيت

هذه الوصفة تعد من اسهل الوصفات التى تقدم فى أى وقت لسرعة تحضيرها، وتعد من اشهى الأكلات التى تتميز بطعمها اللذيذ ومذاقها المختلف والمقرمش، والتي تكسب الفراخ الشكل الذهبي والطبقات المقرمشة ويعد سر عمل دجاج كنتاكي أحد الأشياء التي يزداد البحث عنها منذ إفتتاح سلسلة المطاعم الشهيرة، ولذلك سوف نعمل على توفير أقرب الوصفات إليها لكي تحضيرها في المنزل.

مكونات دجاج كنتاكي

نصف كيلو دبابيس.

3 معالق كبار من الدقيق.

معلقة صغيرة بيكينج باودر.

3 معالق كبار من الكرسبي.

معلقة صغيرة من الثوم الباودر.

معلقة صغيرة من البصل الباودر.

معلقة صغيرة بابريكا.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة كركم.

بيضة واحدة.

تحضير دجاج كنتاكي

نقوم بسلق دبابيس الدجاج فى إناء كبير به ماء وملح.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر ونقلب جيداً.

ثم نضع الكركم والبابريكا والثوم والبصل الباودر ونقلب جيداً جميع المكونات.

نحضر بوله ونضع بداخلها البيض والفلفل الأسود والملح.

نحضر وعاء آخر ونضع به الكرسبى.

نقوم بوضع دبابيس الدجاج فى وعاء الدقيق ثم البيض ثم الكرسبى.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونرفعها على النار، ثم نضع دبابيس الدجاج المقرمشه الكرسبي داخلها.

ونقوم بقلبها على الوجه الآخر حتى تكتسب اللون الذهبي المقرمش.

نكمل باقى الكمية الموجودة بنفس الخطوات.

تصفى فى مناديل ورقية.

طريقة عمل الدجاج المقرمش

هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت فى التحضير، كما يمكن أن تحضيرها بنفس الخطوات وتقومي بتخزينها فى الفريزر إلى حين الاستخدام في وقت لاحق، حتى تسهل عليكي قليها فى الزيت بوقت قصير، ويمكن أن تقدميها مع المكرونه الاسباجتي والبطاطس المقلية كوجبة غذاء متكاملة يحبونها الأطفال كثيراً.

ويوجد العديد من قطع الدجاج التي يمكن إعدادها بنفس الخلطة والتتبيلة سواء الصدور أو الدبابيس أو الأجنحة، وفي حالة الرغبة في تحضير فريز مقرمشة ولذيذة بجانبها يمكن أن تقطع البطاطس شرائح ذات سمك وسط ثم تقلى في الزيت، ويتم تصفيتها قبل النضج حيث تخرج وتوضح في مكان جاف لتبرد ويتم إرجاعها مرة أخرى إلى الزيت.