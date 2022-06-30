نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتخلص من حر الصيف اعملي آيس كريم الفانيليا للشعور بالانتعاش بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد آيس كريم الفانيليا من المثلجات التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث أنها تعمل على انتعاش وبرودة الجسم من حر الصيف، ايضاً يمكن تحضير الآيس كريم بنكهات مختلفة كنكهة الشكولاتة، الفراولة، الليمون، البطيخ والخوخ وهنا سوف نقدمه بنكهة الفانيليا اللذيذة برائحتها الرائعة والمميزة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل حيث يتم تحضيره بخلط جميع المكونات ووضعها بداخل الفريزر لمدة ساعات قليلة، كما يتكون هذا الآيس من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفانيليا والكريمة والحليب ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الفانيليا بطريقة بسيطة وطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل آيس كريم الفانيليا

لتحضير آيس كريم الفانيليا بشكل ناجح وطعم مميز يجب توافر بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الكريمة السائلة.

كوب إلا ربع من السكر.

خطوات الإعداد والتحضير

نظرا لارتفاع الأسعار سوف نقدم طريقة عمل آيس كريم الفانيليا بخطوات سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق الكريمة مع السكر والحليب حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع الخفق حتى تتجانس المكونات بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء من البلاستيك وندخله الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ ساعات تقريبا. بعد ذلك نسكب الآيس كريم على البسكويت باستخدام الملعقة الخاصة به مع تزيينه بالمكسرات ويصبح جاهز للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى آيس كريم فانيليا بطعم رائع ومميز في البيت لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

نصائح عند عمل الآيس كريم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند تحضير الآيس كريم بالطعم المرغوب هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجب اختيار مكونات جيدة وطازجة.

استخدام المكونات عالية السعرات الحرارية مثل الحليب والكريمة.

إضافة النكهة عنما يبرد الآيس كريم حتى تظهر نكهته.

يجب تجميد وعاء الآيس كريم قبل وضع الآيس كريم به لمدة يوم كامل.

طريقة عمل آيس كريم المانجو

سوف نقوم بتحضير آيس كريم المانجو بشكل بسيط وناجح مثل الجاهز بإتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-