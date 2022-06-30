طريقة تحضير ستربس الدجاج المقلي بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم رائع

هناك بعض الاكلات المفيدة التي قد يفضلها الأطفال بشكل كبير، ومن أهم هذه الأكلات هي الاستربس المقرمش اللذيذ، وهو عبارة عن قطع من صدور الدجاج المخلية والمقلية بطريقة مميزة تعطي قرمشة وشكل رائع، لذلك تهتم كل أم بالبحث عن خطوات تحضيره في المنزل حتى يكون صحي ومفيد بشكل افضل، والان سوف نعرض خطوات تحضير الاستربس تابعوا معنا السطور القادمة.

الدجاج من أهم الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الناس، كما أنها أكثر الأكلات التي تتنوع بشكل كبير جداً ويمكن تجهيزها مقلية أو مشوية أو اشكال مختلفة ومتعددة، وجميع الطرق تتميز بنفس القيمة الغذائية المعتادة للفراخ والتي تحتوي على البروتين الحيواني المفيد للجسم، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل الاستربس والذي قد قد يعشقونه الكثير وخاصتًا الأطفال تابعوا معنا الطريقة من خلال السطور القليلة القادمة.

طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش

بخطوات ومكونات بسيطة يمكن من خلالها القيام بعمل الاستربس اللذيذ وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الدجاج المخلية والمقطعة قطع سميكة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

أربع ملاعق من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

كمية مناسبة من الكاتشب.

زيت القلي.

طريقة التحضير