نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير ستربس الدجاج المقلي بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم رائع في المقال التالي
هناك بعض الاكلات المفيدة التي قد يفضلها الأطفال بشكل كبير، ومن أهم هذه الأكلات هي الاستربس المقرمش اللذيذ، وهو عبارة عن قطع من صدور الدجاج المخلية والمقلية بطريقة مميزة تعطي قرمشة وشكل رائع، لذلك تهتم كل أم بالبحث عن خطوات تحضيره في المنزل حتى يكون صحي ومفيد بشكل افضل، والان سوف نعرض خطوات تحضير الاستربس تابعوا معنا السطور القادمة.
الدجاج من أهم الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الناس، كما أنها أكثر الأكلات التي تتنوع بشكل كبير جداً ويمكن تجهيزها مقلية أو مشوية أو اشكال مختلفة ومتعددة، وجميع الطرق تتميز بنفس القيمة الغذائية المعتادة للفراخ والتي تحتوي على البروتين الحيواني المفيد للجسم، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل الاستربس والذي قد قد يعشقونه الكثير وخاصتًا الأطفال تابعوا معنا الطريقة من خلال السطور القليلة القادمة.
طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش
بخطوات ومكونات بسيطة يمكن من خلالها القيام بعمل الاستربس اللذيذ وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من الدجاج المخلية والمقطعة قطع سميكة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- أربع ملاعق من النشا.
- ربع كوب من الدقيق.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الماء.
- كمية مناسبة من الكاتشب.
- زيت القلي.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب.
- قومي بوضع الكاتشب والبصل البودرة، والثوم البودرة والملح وجميع التوابل.
- أضيفي أيضًا عصير الليمون وربع كوب الدقيق.
- اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون التتبيلة المناسبة لكل الكمية.
- قومي بغمس قطع الدجاج في التتبيلة ويتم تغطيتها بها بالكامل.
- ادخلي الدجاج هكذا داخل الثلاجة.
- اتركيها لمدة ساعتين.
- احضري في وعاء آخر الدقيق مع إضافة إليه النشا.
- قومي بعد ذلك بغمس قطع الدجاج المتبلة في الدقيق بالنشا وتغطيته بالكامل.
- احضري الآن وعاء به زيت غزير.
- يتم تسخين الزيت بشكل جيد قبل وضع الدجاج به.
- يمكن الآن وضع قطع الدجاج بعد تجهيزها في الزيت، ويتم خفض النار عليها تمامًا وذلك حتى تنضج من الداخل بشكل جيد.
- اتركي الدجاج داخل الزيت حتى يتغير لون القطع تمامًا إلى اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.
- احضري قطع من مناديل المطبخ وءلك حتى تمتص الزيت بالكامل من قطع الدجاج.
- اخرجي قطع الدجاج إليها ثم يتم وضعها في أطباق التقديم ويتم تناولها مع الاكلات المتعددة مثل البطاطس المحمرة أو المكرونة أو في خبز وعمل اشهى الساندوتشان مع تزينها بالكاتشب والمايونيز.
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