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مقادير عمل كفته داود باشا مع الكفتة المشوية علي الفحم وطريقه التحضير في المنزل حيث تعد ألكفتة من الوجبات سهله وسريعه التحضير والمفصلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتقدم أطباق الكفتة بجانب أطباق الارز أو الخبز أو السلطة حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لعمل الكفتة المشوية علي الفحم كيلو غرام من اللحم البقري.

2 حبه من متوسطه الحجم من البصل.

فلفل اخضر مفروم جيدا.

2 ملعقه صغيره من بهارات اللحم.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

شبت وبقدونس مفروم.

رشه من الشطه حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

طماطم. طريقه تحضير الكفتة المشوية علي الفحم نبدأ بتحضير مفرمة اللحم ونضع بها كل من اللحم مع البصل ثم نضيف الشب والطماطم ونفرمهم جيدا.

نحضر أناء كبير ثم نضع اللحم المفروم مع البصل ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم مع رشه من الملح والفلفل الأسود والشطه ونخلطهم جيدا.

نضع أناء الكفتة في الثلاجة بعد أن تغطي جيدا لمده لا تقل عن ساعه حتي تتماسك جيدا.

نخرج أناء الكفتة من الثلاجة ونبدأ بتشكيل الكفتة بوضعها في أسياخ الشوي.

نشعل الفحم جيدا ثم نبدأ بوضع أسياخ الكفتة مع التقليب حتي يتغير لونها ويتم الطهي جيدا.

يمكن استخدام الفرن بوضع أسياخ الكفتة في صينيه الفرن مع وضع قطعه من الفحم في الصينية مع التقليب المستمر لأسياخ الكفتة حتي يتم الطهي. مقادير عمل كفته داود باشا كيلو غرام من اللحم البقري المفروم جيدا.

4 حبه كبيره من الطماطم المقطعة جيدا.

2 ملعقه كبيره من الصلصة.

5 حبات متوسطه الحجم من البصل.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

رشه من الملح حسب الرغبة.

رشه صغيره من القرفة.

كوب صغير من الماء.

نصف ملعقه صغيره من البهرات.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل. طريقه تحضير كفته داود باشا نبدأ بخلط كل من اللحم والبهارات والقرفة مع رشه من الملح والفلفل.

نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيره الحجم.

نحضر طاسه ونضع بها القليل من الزيت ثم نضعها علي النار وتترك علي نار متوسطه حتي تسخن ثم نضيف كرات اللحم.

ترفع كرات اللحم بعد أن تتغير لونها وتوضع في طبق وتترك جانبا.

نضع البصل المقطع في الزيت بعد رفع كرات الكفتة مع الطماطم المقطعة والصلصة والماء ثم نضيف كرات اللحم ونقلب ثم يترك الخليط علي النار حتي الغليان.

يغطي ويترك علي نار هادئه لمده ربع ساعه تقريبا حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة مقادير عمل كفته داود باشا مع الكفتة المشوية علي الفحم وطريقه التحضير

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