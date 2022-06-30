طريقة عمل الزهرة المقلية القرنبيط فى البيت بكل سهولة

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طريقة عمل الزهرة المقلية، والزهرة المقلية هى القرنبيط ولكن يطلق عليها هذا الاسم لأنها تشبه الزهور بالتمام، لكن يجب أن تعرف أن القرنبيط به العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات التى يحتاجها الجسم. مكونات زهرة مقلية: إحضار عدد 12 حبة قرنبيط.

إحضار عدد 3 أرباع كوب دقيق.

إحضار ربع ملعقة كبيرة ملح.

إحضار ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

إحضار رشة فلفل حار.

إحضار عدد 2 بيضة مخفوقة.

إحضار عدد 1 كوب ونص بقسماط. طريقة التحضير: اولا قومي بإحضار وعاء غويط ثم ضعي به الماء الساخن ثم نقوم بوضع القرنبيط وتركها وذلك حتي تلين، بعد ذلك قومي بإخراجها من الماء، ثم نحضر وعاء آخر ووضع فيه ماء بارد لمدة 5 دقائق وإخراجهم ووضعهم جانباً. إحضار وعاء ووضع نص كوب من الدقيق ووضع الفلفل الحار، والملح، والفلفل الأسود، وتقليبهم جيداً ورشه على القرنبيط ووضع الحليب في وعاء ووضع البيض وخفقهم جيداً ووضعه على القرنبيط وتقليبهم حتي يختلط جيداً. الآن قومي بإحضار وعاء آخر جانبا ثم ضعي به الباقي من الدقيق السابق ووضع البقسماط وخلط الخليط جيداً حتي يختلط، الآن نحضر مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن ووضع القرنبيط حتي يغير لونه لمدة 3 دقائق وتقديمه ساخن. مكونات زهرة مقلية بالنشا: رأس قرنبيط.

1 كوب نشا.

1 كوب دقيق.

نص ملعقة كبيرة بيكنج باردو.

ربع ملعقة كبيرة ملح.

1 كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة صلصة حاره.

4 ملاعق صغيرة أعشاب مجفف.

2 كوب بقسماط.

زيت للقلي. طريقة التحضير: احضار وعاء ووضع الأعشاب المجففة ووضع البقسماط وتركها جانباً وإحضار وعاء ووضع النشا ووضع الملح، والدقيق، والبيكنج باودر وتحريكه جيداً ووضع الصلصة الحارة، والماء وتقليبه مرة أخرى ووضع القرنبيط وتقليبه حتي تتشرب تماما. إحضار مقلاة ووضع الزيت على النار وتسخينه ووضع القرنبيط وتقليبه حتي يغير لونه إلي الذهبي وإحضار طبق ووضع المناديل ووضع عليه القرنبيط حتي تمتص الزيت الزائد. مكونات زهرة مقلية بالليمون: رأس قرنبيط.

1 كوب دقيق حمص.

زيت نباتي.

نص ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار.

ربع ملعقة كبيرة كركم.

نص ملعقة كبيرة بهارات حارة.

1 ملعقة كبيرة كزبرة.

نص ملعقة كبيرة ملح.

نص ملعقة كبيرة بذور نانخه.

١٥٠ مليلترا ماء بارد.

عصير حبه ليمون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الدقيق ووضع الكركم، والفلفل الأحمر الحار، والبهارات الحارة، والملح، وبذور النانخة وتقليبها جيداً ووضع أربع ملاعق صغيرة زيت في مقلاة على النار ووضع الدقيق وتقليبها حتي يصبح خليط رملي. وضع الماء البارد ووضع عصير الليمون وتقليبه ووضع القرنبيط وتغليفها بالخليط ونقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن ونقوم بوضع القرنبيط وقلبه حتي يغير لونه إلي الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزهرة المقلية القرنبيط فى البيت بكل سهولة - ثقفني

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