نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتنظيف البشرة في الصيف واحصلي على بشرة بيضاء ناعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر حرارة الجو في فصل الصيف من العوامل الأساسية لغمقان لون البشرة حيث يعين الكثير من الأفراد السيدات والرجال أيضاً وكذلك الأطفال من التهابات في بشرة الوجه والجسم مما يقلل من اللون الطبيعي للبشرة بالإضافة إلى أن البشرة في فصل الصيف تقوم بالاكسدة مما يجعل البشرة لونها باهت بفعل ارتفاع درجة الحرارة ولا شك أن البشرة تحتاج إلي منتجات للعناية يوميات حتى تقلل من المخاطر التي يمكن أن تصيب بها البشرة، ويوجد منتجات للعنايه او وصفات لكل بشره سواء للبشره الدهنية، أو الجافة، أو المختلطة وللتخلص من جميع المشكلات التي يمكن أن تواجه البشرة في فصل الصيف من غمقان ونقدم لكم الوصفات الطبيعية التي تناسب البشرة في فصل الصيف عبر هذا المقال.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في الصيف

وصفة الحليب البارد:

يعتبر الحليب البارد من أكثر السوائل التي تساعد على تنظيف البشرة بعمق كما أنها تقوم بتنظيف المسام والتخلص من الغبار بالإضافة إلى أنه يقلل من إفراز العرق في الوجه ويعمل على ضبط مستوى الدهون خاصه للبشرة الدهنية، ويمكن استخدامه مرتين مرة في الصباح وأخرى قبل النوم باستخدام قطنة مبللة بالحليب البارد.

وصفة فواكه البابايا للبشرة:

تحتوي فواكه بابايا على الكثير من الفيتامينات والمواد التي تفيد البشرة والتي يتم استخلاصها واستخدامها في منتجات التفتيح للبشرة لذلك يمكنك استخدام فواكه البابايا فهي تقوم بتخليص البشرة من البكتيريا وإزالة البقع السوداء تدريجياً، وإذا كنت ترغب في تحضيرها يمكن التحضير عن طريق فرم ثمرة من البابايا وأخذ منها ملعقتين ويضاف عليهم ملعقة من العسل الأبيض ويتم تقليبهم جيداً ثم يتم دهن الخليط على بشرة نظيفة وتركها مدة عشر دقائق حتى تجف تماماً ثم نغسل الوجه جيداً بالماء البارد ويتم تطبيق تلك الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفة الخيار للبشرة:

يعتبر الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على الماء المفيد لجميع الجسم كما أن تناول الخيار يعتبر من الأشياء المحببة لدي جميع أفراد الأسرة بجانب الطعام ويتم استخدامه في الكثير من الوصفات العلاجية للبشرة عن طريق وضع قشور الخيار أو شرائح من الخيار على جميع أجزاء الوجه خاصه أن الخيار من الأشياء التي تناسب جميع أنواع البشرة فهو يعمل على تنقية البشرة.