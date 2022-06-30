اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى بالخل والثوم بطعم خرافي على اصولها هياكلوا صوابعهم وراها

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اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى، بالتزامن مع اقتراب العيد يبحث الالاف من ربات البيوت عن اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى بالخل والثوم، والتي تعد أحد أشهر الأكلات المصرية المرتبطة ارتباط وثيق بالعيد، كما أن فتة عيد الاضحى تعد من الأكلات المحبوبة وسهلة التحضير وغير مكلفة، ولكن ننصح راغبي خسارة الوزن ومتبعي الحميات الغذائية بعدم التناول منها، واليكم طريقة سهلة لعمل فتة العيد في دقائق.
مكونات فتة عيد الاضحى
والآن نقدم لكم مكونات فتة عيد الاضحى الموجودة في كل مطبخ، فقط تحتاجين إلى:
- كيلو لحم مقطع مكعبات.
- بصلة مقطعة مكعبات.
- نصف كيلو طماطم مفرومة.
- 2 بصلة مفرومة.
- 6 فص ثوم مهروس.
- 3 فص ثوم مقطع انصاف.
- 2 كوب من الأرز المصري.
- 8 أكواب من الماء.
- 5 حبهان.
- 2 ورق غار.
- 3 رغيف بلدي مقطع مكعبات.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- 3 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 3 ملعقة كبيرة من الخل.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة عمل فتة عيد الاضحى
والآن من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة يمكنك تحضير فتة عيد الاضحى باللحم الضأني أو البلدي بطعم خرافي سينول اعجاب اسرتك وضيوفك:
- قومي بتسخين الفرن وضعي به مكعبات الخبز حتى يتحمص.
- في قدر عميق على النار ضعي الماء والبصل المقطع وورق الغار والحبهان والثوم المقطع.
- قلبي الخليط السابق وانتظري حتى يغلي، ثم اضيفي اللحم وهدئي النار حتى ينضج اللحم تماما.
- يمكنك وضع اللحم في الفرن ليتحمر إذا أردتي ذلك.
- في وعاء عميق على النار ضعي ملعقة من الزبدة، ثم أضيفي القليل من الأرز مع التقليب المستمر حتى يتحمر.
- ثم اضيفي باقي الأرز و4 كوب ماء مع رشة ملح، ونقلب جيدا، ونغطي القدر وننتظر حتى ينضج الارز تماما.
- وفي وعاء على النار يوضع الزبدة والثوم المهروس والبصل المفروم ونقلب، ثم اضيفي باقي المكونات وانتزري حتى يثقل المزيج.
- في طبق التقديم ضعي الخبز المحمص ثم نضيف نصف كمية مرقة اللحم، ثم نضيف الأرز والصلصة وكمية صغيرة من المرق، ثم نضع اللحم على الوجه.
- تقدم ساخنة بجانب الشوربة.
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