اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى بالخل والثوم بطعم خرافي على اصولها هياكلوا صوابعهم وراها

اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى، بالتزامن مع اقتراب العيد يبحث الالاف من ربات البيوت عن اسهل طريقة لعمل فتة عيد الاضحى بالخل والثوم، والتي تعد أحد أشهر الأكلات المصرية المرتبطة ارتباط وثيق بالعيد، كما أن فتة عيد الاضحى تعد من الأكلات المحبوبة وسهلة التحضير وغير مكلفة، ولكن ننصح راغبي خسارة الوزن ومتبعي الحميات الغذائية بعدم التناول منها، واليكم طريقة سهلة لعمل فتة العيد في دقائق.

مكونات فتة عيد الاضحى

والآن نقدم لكم مكونات فتة عيد الاضحى الموجودة في كل مطبخ، فقط تحتاجين إلى:

كيلو لحم مقطع مكعبات.

بصلة مقطعة مكعبات.

نصف كيلو طماطم مفرومة.

2 بصلة مفرومة.

6 فص ثوم مهروس.

3 فص ثوم مقطع انصاف.

2 كوب من الأرز المصري.

8 أكواب من الماء.

5 حبهان.

2 ورق غار.

3 رغيف بلدي مقطع مكعبات.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة عمل فتة عيد الاضحى

والآن من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة يمكنك تحضير فتة عيد الاضحى باللحم الضأني أو البلدي بطعم خرافي سينول اعجاب اسرتك وضيوفك: