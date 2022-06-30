تعرف على أصول طريقة عمل فتة اللحمة بالثوم والخل في المنزل

مع بداية أيام العشرة من ذي الحجة ومع التزام الجميع وحرصهم الشديد على الصيام تبدأ مهمة كل ربة منزل في تحضير أشهي واحلي الوصفات وتحضيرها على مائدة الطعام مثلما كانت تحرص خلال شهر رمضان الكريم من تحضير سلطات ومقبلات وعصائر تعود مرة اخرة في ترتيب افضل مائدة طعام.

أكلات عيد الأضحى، كما انه أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وبعد إتمام الأضحية تبدأ العزائم واجتماع أفراد الأسرة لتناول احلي وأشهي الأطباق بمختلف طرق تحضيرها هناك من يفضل في الفطار بعد الأضحية بصنية فتة، وهناك من لدية عادة يحرص على تكرراها كل عام هو تجمع أفراد الأسرة والفطار كبده، اليوم ومن خلال ثقفني سوف نقدم لكم بعد الأفكار لتحضير أشهي الوصفات وسوف نقدم لكم أيضأ خلال بعض مقالتنا في ثقفني طرق اختيار قطع لحم وفيما يمكن تحضيرها للحصول على افضل طعم.