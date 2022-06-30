نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أصول طريقة عمل فتة اللحمة بالثوم والخل في المنزل في المقال التالي
مع بداية أيام العشرة من ذي الحجة ومع التزام الجميع وحرصهم الشديد على الصيام تبدأ مهمة كل ربة منزل في تحضير أشهي واحلي الوصفات وتحضيرها على مائدة الطعام مثلما كانت تحرص خلال شهر رمضان الكريم من تحضير سلطات ومقبلات وعصائر تعود مرة اخرة في ترتيب افضل مائدة طعام.
أكلات عيد الأضحى، كما انه أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وبعد إتمام الأضحية تبدأ العزائم واجتماع أفراد الأسرة لتناول احلي وأشهي الأطباق بمختلف طرق تحضيرها هناك من يفضل في الفطار بعد الأضحية بصنية فتة، وهناك من لدية عادة يحرص على تكرراها كل عام هو تجمع أفراد الأسرة والفطار كبده، اليوم ومن خلال ثقفني سوف نقدم لكم بعد الأفكار لتحضير أشهي الوصفات وسوف نقدم لكم أيضأ خلال بعض مقالتنا في ثقفني طرق اختيار قطع لحم وفيما يمكن تحضيرها للحصول على افضل طعم.
طريقة عمل فتة اللحمة
من الأكلات الأساسية بتم تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك هي فتة اللحمة الضاني، و هناك من يقوم بتحضير صوص صلصة الطماطم وهناك من يكتفى بطشة الثوم والخل ومثل ما سبق وقدمنا لكم طريقة عمل طاجن الكوارع، الآن نوضح لكم طريقة التحضير والمقادير بكل سهولة ويسر.
أولا المقادير:
مقادير صلصة الفتة:
- نص كوب من خل.
- ثوم مفروم.
- ملح وفلفل اسود.
- عصير طماطم.
- سمنة.
مقادير صوص الثوم والخل:
- ثوم مفروم.
- خل.
- مرقة اللحم( شوربة).
طريقة تحضير فتة اللحمة
- في البداية نبدأ في سلق اللحمة نحضر حلة ونضع على النار معلقة من السمن ونضع اللحم وننتظر دقيقة تأخذ لون ثم نقلب ونستنر في التقليب حتى تمام التشويح جيدا ونضع بعض البهارات من حبهان- ورق لورا- بهارات لحم- ملح- فلفل اسود ثم نضع معلقة عصبر الطماطم ثم نضع بصلة مكعبات ونقلب جيدا ثم نضع ماء مغلي ونتركها حتى تمام التسوية.
- نبدأ في تحضير صلصة الفتة وذلك من خلال وضع طاسة على النار ونضع بها معلقة السمن ونضع الثوم مفروم ونقلب جيدا ثم نضع عصير الطماطم ونضع ملح وفلفل الأسود ونتركها تغلى ثم نضع في النهاية مقدار الخل.
- طشة الثوم والخل نضع طاسة على النار ونضع ثوم مفروم ونقلب ثم نضع الخل وفى النهاية مقدار مرقة اللحم( الشوربة)
ونحضر طبق التقديم ويجب تحضير العيش محمص والأرز بالطريقة المعتادة ونبدأ في رص طبق الفتة الشهي مع صوص الصلصة والثوم والخل.
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