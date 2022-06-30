نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أيس كريم بنكهة الليمون بمكونات اقتصادية ومذاق مميز ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيس كريم بنكهة الليمون ، من الوصفات الاقتصادية والسهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت ويتم تحضيرها بواسطة المضرب الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم بنكهة الليمون.

مكونات أيس كريم بنكهة الليمون

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

كوب من الحليب المثلج.

ثلث كوب من ماء الليمون.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ٤٥ جرام.

نصف كوب من السكر.

لون طعام أخضر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم بنكهة الليمون وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب السكر مع الحليب المثلج بواسطة المضرب الكهربائي حتي يذوب السكر تماما.

ثم نقوم بإضافة ماء الليمون والكريم شانتيه البودرة ونخفق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة بعض النقاط من لون الطعام الأخضر ونخفق مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع الايس كريم في أكواب ونضعه في الفريزر لمدة ٨ ساعات على الأقل.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو صوص الفانيليا أو الكراميل.

طريقة عمل صوص جوز الهند

المكونات

ثلث كوب من الحليب المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من أسنس جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الحليب البودر.

ثلث كوب من السكر البودرة.

ثلث كوب من الكريم شانتيه الخام البودرة غير محلى.

طريقة التحضير

نقوم بخلط أسنس جوز الهند مع كمية الحليب.

ثم نقوم بإحضار الكبة ونخلط فيها الحليب مع السكر البودرة جيدا.

ثم نضيف إليهم الحليب البودرة ونستمر في الخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويذوب السكر جيدا.

وبعدما يمتزج الخليط ويتجانس جيدا نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونخلط جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج على ثلاث مراحل، ونستمر في الخلط حتي يثقل قوام الخليط.

ثم نقوم بإضافة الجوز هند المبشور ونخلطهم جيدا مع الخليط.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقلبهم باستمرار حتي يغلي الخليط.

وبعدما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النار.

ثم نقوم بتحريك الخليط من حين لآخر حتي يثقل قوام الخليط أي لمدة تتراوح ما بين ١٠ و ١٥ دقيقة تقريبا.

وبعدما يثقل قوام الخليط نرفعه من على النار يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص المانجو

مقدار نصف كوب من السكر الأبيض الحبيبات أو بالمقدار المرغوب فيه.

٢ ثمرة مانجة كبيرة

مقدار ملعقة صغيرة مملوئة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير المانجو ونقوم بأخذ اللب.

ثم نقوم بضرب لب المانجو في الخلاط الكهربائي أو بواسطة الهاند بلندر.

ونستمر في الضرب حتي يتم خلط المانجة جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم السكر الأبيض وملعقة النشا.

ثم نخلط جميع المكونات جيدا حتي نمتزج وتتجانس جميع المكونات.

ونقوم بوضع الخليط في إناء على نار بدرجة حرارة منخفضة.

ثم نقلب باستمرار حتي يغلي الخليط ويثقل قوامه.

ثم نقوم برفعه من على النار ونضعه في برطمان جاف محكم الغلق.

ونضع الصوص في الثلاجة حتي يبرد.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كيفية عمل صوص السينابون

المكونات

كوب ونصف من السكر.

مقدار ربع كوب من الزبدة الطرية.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عبوة من الجبنة الكريمي.

طريقة التحضير

نقوم بضرب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الصوص ناعم.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البرتقال

المكونات

ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير

يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: