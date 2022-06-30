نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بعجينة مظبوطة وبخطوات ناجحة وبطعم هش في المقال التالي

فطائر الطاسة، تعد الفطائر من الوجبات الخفيفة والشهية التي تقدم على الغداء أو العشاء، وتعتبر من الأكلات المفضلة لدى الأطفال لخفتها و مذاقها الرائع، فيمكن عمل الفطائر في الفرن مع حشوة لذيذة ويمكن أيضا تسويتها على الطاسة وهذه الطريقة تعد من أسهل الطرق لتحضير الفطائر، وتقدم فطائر الطاسة بحشوات مختلفة حسب رغبة كل شخص في أعدادها ومذاقها، فسوف نقدم إليكم طريقة عمل فطاير الطاسة بالتفصيل وطريقة حشوها بحشوات مختلفة ولذيذة. طريقة عمل فطير الطاسة المكونات ٥ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من زيت الزيتون. الطريقة:- في بوله عميقة نضع الدقيق والملح وزيت الزيتون وعليهم الماء ونعجن الفطائر حتى تصبح عجينة لينة وسهلة الفرد.

عند العجن إذا احتاجت العجينة التي كمية من الدقيق كي تلم نضع ملعقة أخرى من الدقيق حتى تتكون العجينة.

تترك حتى ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتقطيعها إلى ١٠ قطع صغيرة الحجم ونقوم بلف كل قطعة على شكل اسطواني صغير.

تترك العجينة لترتاح مرة اخرى حتى نقوم بعمل الحشوات التي تحشى بها الفطائر. اولا: مكونات حشوة الدجاج نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

ثمرة صغيرة بصل مفروم.

ثمرة صغيرة من الفلفل الأصفر.

ثمرة صغيرة من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. الطريقة:- في مقلاة نضيف الزيت وعليه البصل والفلفل الألوان ثم نضيف الدجاج المفروم ونقلب حتى نتخلص من الماء الزائد من الخضار والدجاج.

نضع التوابل بالتدريج ثم نقلب حتى ينضج الدجاج ويذبل الخضار جيداً.

نحضر قطعة من عجينة الفطائر المجهزة ونفردها باليد قليلا ثم نقوم بالفرد بالنشابة حتى تصبح رفيعة ومستطيلة.

نضع ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج ونقوم بطي العجينة على الحشوة حتى تغلق تماماً ثم نقوم بلفها مثل الكرة ونقوم بالضغط عليها حتى تصبح فطيرة مستديرة متوسطة.

نحضر مقلاة أخرى ونضع عليها رشه من الزيت ونقوم بتسوية الفطائر حتى تصبح لونها ذهبي.

نستمر في عمل باقي الفطاير بنفس الطريقة حتى تنتهى كل الكمية.

تقدم مع الكاتشب وسلطة الكول سلو.

يمكن عمل حشوات مختلفة أخرى حسب رغبة كل شخص. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بعجينة مظبوطة وبخطوات ناجحة وبطعم هش - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بعجينة مظبوطة وبخطوات ناجحة وبطعم هش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.