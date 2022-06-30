نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تحضير الكفتة بأكثر من طريقه سهله وبسيطه في المقال التالي

طريقه تحضير الكفتة بأكثر من طريقه سهله وبسيطه في المنزل حيث تعد أطباق الكفتة من الوجبات سريعه التحضير والتي تقدم بجانب العديد من الأطباق المختلفة مثل المكرونه أو الارز أوالخبز كما يمكن أن تقدم بجانب أنواع مختلفه من المقبلات مثل سلطه الطحين والسلطة الخضراء حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الكفتة بالنعناع نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقه كبيره من الدقيق.

بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا.

ثلاثة ملاعق كبيره من الزيت.

ملعقه كبيره من صلصة الطماطم.

ملعقه صغيره من الزبدة.

2 فصوص ثوم مفروم.

ربع كوب من النعناع المفروم.

نصف كوب ماء.

مكعب مرقة لحم.

رشه من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الزعتر. طريقه تحضير الكفتة بالنعناع نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضيف كل من اللحمة المفرومة والبصل والثوم مع النعناع والزعتر ورشه من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ونقوم بخلطهم جيدا.

نبدأ بتشكيل الخليط حسب الرغبة ثم نحضر المقلاة ونضعها علي النار ثم نضع القليل من الزيت ويترك علي النار حتي يسخن.

نضع الكفتة في الزيت ونقلبها حتي يتغير لونها ثم ترفع وتترك جانبا ثم نضع في المقلاة ملعقه من الزبدة مع الدقيق ونقلب ثم نضيف مرقه اللحم والماء ونقلب جيدا.

نضيف الكفتة في المقلاة علي الخليط ونقلب ويترك علي نار هادئه لمده عشر دقائق تقريبا. مقادير عمل الكفتة بالطحين كيلو لحم مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

6 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

بقدونس و كزبره مفرومه.

فلفل حار حسب الرغبة.

اربع ملاعق كبيره من الزيت.

نصف كوب من الطحين. طريقه تحضير الكفتة بالطحين نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضع اللحم المفروم مع البصل والثوم والفلفل المفروم والكزبرة والبقدونس ونخلطهم جيدا ثم نضيف رشه من البهارات والملح والفلفل الأسود ونقلب.

نضع الوعاء في الثلاجة لمده لا تقل عن اربع ساعات ثم نخرج الوعاء ونبدأ بتشكيل أصابغ الكفتة.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضع القليل من الزيت ويترك حتي يسخن جيدا ثم نضع الكفتة مع التقليب حتي يتغير لونها.

نحضر وعاء اخر ثم نضع الزبادي والطحين وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار ونقلب جيدا.

في حله علي النار نضع القليل من الزيت مع البصل ونقلب حتي يتغير لون البصل ثم نضيف الثوم مع خليط الطحين مع الزبادي ونقلب ويترك علي النار حتي يغلي.

نضع الكفتة بالخليط في صينيه الفرن ثم نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه ولمده عشرون دقيقه تقريبا حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة طريقه تحضير الكفتة بأكثر من طريقه سهله وبسيطه

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