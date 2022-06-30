جهزي البيتزا الأمريكية بمجموعة من الخطوات السهلة والمكونات الغير مكلفة

سوف نتعرف على سر نجاح البيتزا الأمريكية الرهيبة لكي تحضرها كل أم في المنزل لأولادها بطريقة مضمونة وناجحة، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، ومن المعروف أن تختلف طريقة حشو أي بيتزا على حسب رغبة كل فرد والشئ المتوفر لديه في المنزل، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل البيتزا الأمريكية والتعرف على خطوات تحضيرها خطوة بخطوة.

مكونات عمل البيتزا الأمريكية

تعد مكونات عمل البيتزا الأمريكية من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:

5 اكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 حبة من البيض.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

للتزيين من أعلى

فلفل أخضر مفروم.

سجق.

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

كمية من الزيتون.

صلصة طماطم.

جبنة شيدر.

طماطم مبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير البيتزا من أسهل الطرق السريعة سوف نعرضها لكم بالتفصيل والطريقة كالآتي: