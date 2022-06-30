نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي البيتزا الأمريكية بمجموعة من الخطوات السهلة والمكونات الغير مكلفة في المقال التالي
سوف نتعرف على سر نجاح البيتزا الأمريكية الرهيبة لكي تحضرها كل أم في المنزل لأولادها بطريقة مضمونة وناجحة، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، ومن المعروف أن تختلف طريقة حشو أي بيتزا على حسب رغبة كل فرد والشئ المتوفر لديه في المنزل، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل البيتزا الأمريكية والتعرف على خطوات تحضيرها خطوة بخطوة.
مكونات عمل البيتزا الأمريكية
تعد مكونات عمل البيتزا الأمريكية من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:
- 5 اكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 حبة من البيض.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- رشة صغيرة من الملح.
للتزيين من أعلى
- فلفل أخضر مفروم.
- سجق.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- كمية من الزيتون.
- صلصة طماطم.
- جبنة شيدر.
- طماطم مبشورة.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير البيتزا من أسهل الطرق السريعة سوف نعرضها لكم بالتفصيل والطريقة كالآتي:
- نحضر إناء ونضع به ملعقة السكر والخميرة الفورية وملاعق الزبادي ونقلب مع بعض جيداً حتى يذوب السكر.
- ننخل كمية الدقيق المحددة ثم نقلب به الخميرة الفورية ورشة الملح، ثم نضعهم على الخليط السابق.
- ثم نسكب عليهم كوب اللبن السائل الدافئ ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نلم العجين بكوب الزيت ونعجن أيضاً، نترك العجينة لمدة ساعة او أكثر حتى تخمر.
- نقوم بقلي السجق في قليل من الزيت حتى يحمر ثم نقطعه قطع صغيرة.
- بعد ان تخمر العجينة نفردها في صينية ونتركها ترتاح.
- نضع عليها صلصة الطماطم في جميع الجوانب ثم نضع السجق والفلفل الأخضر المفروم.
- ونرش ايضاً الطماطم المبشورة والزيتون والكاتشب والجبنة الشيدر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
- نقوم بوضع قليل من الجبنة مرة اخرى وندخلها الفرن حتى تذوب الجبنة ثم نخرجها بعد ذلك نقدمها بألف هنا وشفا.
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