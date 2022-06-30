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طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي فى البيت، يعد مزيل العرق من أهم الأشياء التي تستخدمها الفتيات ولا تستطيع الاستغناء عنها خاصة فى فصل الصيف للتخلص من رائحة العرق التي تنتج بسبب زيادة نشاط البكتيريا فى منطقة الإبط مع الجو الرطب، ولكن قد لا ترغب بعض السيدات فى استخدام مستحضرات مزيلات العرق برغم انتشار الكثير من الماركات المختلفة منها، ولكنها قد تسبب الاسمرار فى منطقة أسفل الإبطين وبعض الالتهابات الجلدية التي تسبب حدوث حكة وتكوين الحبوب، لذلك يمكنك بمكونات بسيطة صنع أفضل مزيل عرق طبيعي فى المنزل واستخدامه بطريقة آمنة تماما دون أي قلق، فتعرفي على طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي فى المنزل بشكل صحي ورائحة عطرة تدوم معكي لعدة أيام. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي المكونات: ملعقة كريم مرطب.

ملعقتين شبة مطحونة.

ملعقتين ماء ورد.

ملعقة نشا.

مكعب مسك طري. طريقة التحضير: احضري مكعب من المسك الطري من عند العطار وقومى ببشره جيدا حتى يتحول إلى قطع صغيرة.

اخلطي جميع المكونات معا فى وعاء حتى تتجانس وتحصلي على قوام كريمي ناعم.

فى حال كان القوام ثقيل يمكنك إضافة المزيد من ماء الورد حتى تحصلي على القوام المناسب.

احتفظي بالكريم بداخل الثلاجة حتى لا يفسد نتيجة خلوه من أي مواد كيميائية حافظة تساعد على إطالة مدة صلاحيته.

استخدمي الكريم فى منطقة الإبطين بعد كل استحمام وتمتعي برائحته العطرة. خليط صودا الخبز وزيت جوز الهند للتخلص من رائحة العرق المكونات: نصف كوب من صودا الخبز.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت عطري حسب النوع المفضل. طريقة التحضير والاستخدام قومى بخلط مقدار زيت جوز الهند مع صودا الخبز حتى تحصلي على القوام المناسب.

أضيفي بعض قطرات من أي زيت عطري تفضلين رائحته مثل اللافندر أو غيره.

احتفظي بالخليط بداخل الثلاجة للحفاظ عليه.

ضعي مزيل العرق قبل ارتداء ملابسك على أن يتم استخدامه مرتين يومياً.

وهذه كانت أفضل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي 100% يمكنك تجربتها الآن واستمتعي بالفرق. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي في البيت.. خلى ريحتك حلوة علطول - ثقفني

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