طريقة صبغ الشعر باللون الباذنجاني طبيعيا في البيت.. مش هتروحي كوافير تاني

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صبغ الشعر باللون الباذنجاني طبيعيا، تتغير موضة الشعر بشكل دائم من وقت إلى أخر ، وترغب جميع السيدات فى اتباع أحدث صيحات الموضة فى عالم صبغات الشعر للشعور بالتميز والحصول على إطلاله ساحرة، ويعد صبغ الشعر باللون الباذنجاني من الألوان المتوجهة التي تمنح المرأة إطلالة ملفتة وجذابة خاصة مع أصحاب البشرة الخمرية اللون، وإذا كنتي ترغبين فى صبغ الشعر باللون الباذنجاني فلا داعى للجوء إلى الصبغات الكيميائية التي ترهق الشعر دائما وتؤدى إلى تساقطه، بل يمكنك تحقيق نتائج رائعة ومرضية بمكونات طبيعية تماما لا تضر الشعر بل يمكن أن تساعد فى تغذيته ونموه بشكل صحي يزيده جاذبية. طريقة صبغ الشعر باللون الباذنجانى ثمرة باذجان.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من حبوب الشاي الأسود.

كوب من زيت الزيتون. طريقة تحضير خليط الصبغة قومى بإزالة القشرة الخارجية لحبة الباذنجان، واحتفظي بالقشور فقط وضعيها فى إناء ثم أضيفي عليها باقية المكونات الأخرى مع تقليبهم معا حتى تمتزج مع بعضها.

يمكنك أيضا إضافة بعض قشور الشمندر إذا كنتي ترغبين فى الحصول على درجة الباذنجاني الناري.

يتم وضع الخليط على حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تندمج المكونات ويتحول لون الخليط إلى اللون الباذنجاني ويصبح قوام كريمي ومتماسك.

يتم تصفية الخليط من قشور الباذنجان وانتظري حتى يبرد تماما ليصبح جاهز للاستخدام على الشعر. خطوات صبغ الشعر باللون الباذنجاني يجب عليك أولا إذا كنتي من أصحاب لون الشعر الداكن فلابد أن تقومي بعمل تشقير للشعر من أجل تحوله إلى درجة الأصفر الفاتحة للحصول على أفضل النتائج عند صبغ الشعر.

عند الاستخدام يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية لسهولة توزيع الصبغة جيدا.

ارتدى قفازات بلاستيكية فى يديك لحمايتها من التلطخ بالصبغة.

قومى باستخدام فرشاة الصبغة فى توزيع خليط صبغة الشعر الباذنجاني من الجذور وحتى الأطراف حتى تنتهى من صبغ جميع الخصلات.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة ساعتين على الأقل ويمكنك زيادة المدة أو تقليلها بحسب الدرجة المطلوبة.

يتم غسل الشعر بالماء والبلسم فقط دون استخدام الشامبو حتى لا يتسبب فى إزالة لون الصبغة ووقوعها سريعا. عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون الباذنجاني طبيعيا في البيت.. مش هتروحي كوافير تاني - ثقفني

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