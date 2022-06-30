كنز رباني من وصفة الزبادي والعسل للبشرة تعيد للبشرة شبابها وجمالها

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وصفة العسل والزبادي للبشرة، المواد الطبيعية من أكثر المواد المناسبة للبشرة مهما اختلف نوعها سواء جافة أو دهنية أو حساسة أو مختلطة ومع كل نوع من أنواع البشرة هناك وصفات مخصصة لكل نوع ووصفات يمكن استخدامها لكل أنواع البشرة تقريبًا بسبب خصائصها العلاجية التي تناسب البشرة ولا تسبب أي أضرار لها مثل العسل والزبادي حيث أن وصفات الزبادي والعسل ذات فوائد كثيرة وهامة للبشرة لا يمكن حصرها كونها مكونات طبيعية مليئة بالمغذيات والعناصر المفيدة للبشرة خاصةً في مرحلة العشرينات والثلاثينات من العمر إليكم في السطور القادمة وصفات العسل والزبادي المختلفة للبشرة.
وصفة الزبادي والعسل للبشرة
توفر هذه الوصفة للبشرة فوائد كثيرة كونها تعتمد على مكونين طبيعيين غنيان بالعديد من المغذيات وهما الزبادي والعسل الأبيض الطبيعي وتُحضر الوصفة كما يلي:
- يتم مزج كمية متساوية من العسل والزبادي مع بعضهم البعض.
- ويطبق المزيج النهائي على البشرة بعد تنظيفها جيدًا ويفضل ترك المزيج نصف ساعة على الأقل.
- بعدها تشطف البشرة باستخدام ماء بارد لزيادة الانتعاش وتكرر الوصفة أكثر من مرتين بكل أسبوع.
يمكن أن نضيف لتلك الوصفة عصير الليمون من أجل زيادة مفعولها وخاصةً في إزالة الهالات السوداء وتصبغات البشرة ولكن تلك الإضافة قد لا تكون مناسبة تمامًا لذوي البشرة الحساسة والجافة.
فوائد العسل والزبادي للبشرة
أما عن تلك الفوائد الهامة التي توفرها الوصفة للبشرة فمنها:
- يستخدم العسل أو الزبادي في عدة وصفات مخصصة في تقشير البشرة للتحسين من حالتها وإزالة التصبغات.
- من أفضل علاجات ترطيب البشرة حيث أن العسل يحتوي على مواد طبيعية مرطبة للبشرة والزبادي له فعالية كبيرة في القضاء على جفاف البشرة.
- وصفة الزبادي والعسل تعالج الهالات السوداء وكذلك تخفي الرؤوس السوداء التي تتواجد بكثرة على منطقة الأنف ومن ناحية أخرى تزيد من بياض البشرة.
- بفضل حمض اللاكتيك الموجود بالزبادي فهو يحسن من حالة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد حتى تظل البشرة نضرة ورطبة وشابة طوال الوقت.
- يقضي على التهابات البشرة والمسببات لها سواء بكتيريا أو فطريات قد تضر البشرة.
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