بتتبيلة الحاتي السرية اسهل طريقه لعمل كفته الحاتى بطعم ومذاق شهى وفي وقت سريع مثل المطاعم

تعتبر الكفتة من أفضل وألذ المأكولات التي تقدم في المطاعم المحترفة. نعرض دائمًا تناوله في المطاعم لأنهم يقدمونه بطريقة لذيذة ، لم نكن نعلم أنه يمكن طهيه بنفس الطعم والرائحة اللذيذة ، القادمة من داخل المنزل ، بكميات كبيرة تكفي لتلبية احتياجات أكبر عدد من أفراد الأسرة. سمي أحد الأطباق المفضلة لدى المصريين ، والمعروف بالقهوة الساخنة ، على اسم صانعها ، حيث كان في عالم اللحوم ويقدمها. سهلة التحضير ، يمكن تحضير لحم الضأن أو اللحم البقري ، ولكل منها نكهة خاصة تعطي الكفتة نكهة رائعة. تحب الكثير من النساء تحضير الكفتة الساخنة لأطفالهن كوجبة أساسية مفيدة للجسم ، وتشتهر بالتحضير لقضاء الإجازات والمناسبات الخاصة ، لأنها من أجمل وألذ طعام الشواء الذي يحسن وينعم المزاج ، ويعالج الأنيميا وفقر الدم ، يحسن الخلايا بشكل كبير ولهذا السبب أعددنا طريقة عمل الكفتة اليمنى وهي لذيذة ولذيذة ويمكن أن تفتح الشهية.

من الاكلات المصريه القديمه المحببة لدى الكثيرون كفته الحاتى، التى تعتبر من اشهى وأطيب الاكلات التى يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها للعائله كوجبة كاملة غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن الثمينة التى يحتاجها الجسم لإمداده الطاقة والتغذية المطلوبه، فإنه تتكون من مكونات بسيطة ولا تاخذ وقت طويل فى نضجها فإنها وجبة مفيدة تصلح كوجبة غداء او عشاء تمنحك الاحساس بالشبع لفترة طويلة .

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن

مكونات كفتة الحاتي المشوية:

كيلو من اللحم البقر او الضاني المفروم ومعه ربع كيلو دهن ضاني

ثلاث ملاعق من البقسماط

بصلة مفرومة ناعمة

١/٤ كوب ماء بصل

ملعقة صغيرة من كلا من : الملح والفلفل الاسود والبهارات وجوزة الطيب

بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة

طريقة تجهيز كفتة الحاتي المشوية:

قومي بوضع اللحم المفرومة في وعاء عميق وكبير لإعداد الكفتة ، ثم قومي بوضع الدهن والبصل المفروم والبقسماط ، ثم قومي بااضافة التوابل بالملح والفلفل والبقدونس الاخضر المفروم او الكزبرة ، ثم قومي بمزج المكونات مع اللحم لتتكون عجينة متماسكه من اللحم ثم نقوم بوضعها في المبرد مدة ربع ساعة ، ثم قومي بتشكيل الكفتة الي اصابع عن طريق تصبيعها حول ملعقة خشب او سيخ خاص للكفته مع تغميسها في ماء البصل ، ثم ترص في صينية متباعدين عن بعضهم ثم نقوم بوضعهل في الفرن ولكن كوني على حذر فمدة تسوية الكفتة لا تتخطى الربع ساعة في فرن ساخنه وتأخذ لون التحمير وتقدم مع طبق سلطة طحينة و سلطة خضراء وبالهنا والشفا