اصنعي بسكوت النشادر الهش للعيد بقوام خفيف ومقرمش أحلى من الأفران

بسكوت النشادر ، من أجمل مخبوزات العيد التي يفضل تناولها الكثير من الناس فهو يمتلك قوام هش وخفيف يجعل الكثير من السيدات يرغبون في صنعه بالمنزل، وهو من أشهر أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وطعمه مختلف تماماً عن المخبوزات الناعمة تماماً، وإضافة النشادر له يجعل قوامه هش وخفيف مما يجعل الكثير من الناس يرغبون في شرائه من المخابز، كما يوجد للبسكويت أنواع كثير تستطيعنا تحضيرها في المنزل للعيد بكل سهولة مثل بسكوت البرتقال وهو من ألذ أنواع البسكويت لأنه يتميز بنكهة البرتقال الجميلة، وبسكوت القهوة وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من عشاق القهوة وطعمه مختلف عن المخبوزات الأخرى، وبسكوت الزبدة وهو من الحلويات الفاخرة التي تباع في المحلات بأسعار غالية الثمن، وبسكوت العشر دقائق وهو من المخبوزات التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، وبسكوت النشا وهو يتميز بقوامه الهش المقرمش، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش للعيد بمكونات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت النشادر الهش للعيد

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي تساعدنا على القيام بعمل بسكويت هش بالمنزل بدل من شرائه وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر ملعقة كبيرة من النشا. كوب من السمنة كوب من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 كيس من الفانيليا. ذرة صغيرة من الملح. 5 حبات من البيض. ملعقة كبيرة من النشادر. كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش للعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

ثم نحضر المضرب الكهربائي ونضع السكر، والسمنة، والبيض ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة الفانيليا، والحليب، والملح، ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط كريمي سائل.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة ونضع الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بعجن المكونات جيداً بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نضع العجين في كيس الحلواني ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

ثم نقوم برص قطع البسكويت على صينية مدهونة بقليل من السمنة حتى لا يلتصق بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً.

ثم نضع الصينية في منتصف الفرن ونتركها حتى تنضج ويصبح لون البسكويت ذهبي جميل.

نقوم بإخراج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم برص قطع البسكويت على طبق التقديم.

نصائح عند عمل بسكوت النشادر الهش بالمنزل

سوف نتعرف معكم على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل بسكويت هش بالمنزل وهى كالتالي:-