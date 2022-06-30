بكوب سمنة اصنعي الغريبة البيتي الهشة للعيد بقوام دائب أجمل من الجاهزة

تعتبر الغريبة البيتي ، من الحلويات الناعمة التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها ناعم الذي يجذب الكثير من الناس إليها، ويرجع أصلها إلي المطبخ المغربي فهي تنتشر بكثرة وكثير من الناس يقبلون على تناولها ويتم تحضرها بعدة طرق مختلفة، وهى تقدم في الأعياد والمناسبات ويتم تزينها بالمكسرات والفستق الحلبي، وتتميز بشكل الناعم الجميل، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما يمكن إضافة بعض النكهات لها حتى نجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، ويوجد للمخبوزات أنواع كثيرة مثل بسكوت العجوة وبسكوت الزبدة وبسكوت الحليب، وغريبة النشا، وغريبة المللبن، وغريبة الفسدق، والغريبة السوري، والغريبة المغربية التي تتميز بشكلها المتشقق الجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة البيتي الهشة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل الغريبة البيتي الهشة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من السكر الناعم.

كوب من السمنة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

طبق صغير من الفسدق للتزين

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة البيتي الهشة بقوام ناعم أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ثم نضيف السمنة، والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بإضافة الفانيليا ونخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين عليها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها قليل ونضع عليها حبات الفسدق. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركه حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص الغريبة في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الغريبة البيتي

يوجد بعض الأسرار الهامة يجب أتباعها عند عمل المخبوزات الناعمة بالمنزل وهى كما يلي:-