طريقة عمل خبز الخضار الشهي..ألذ المقبلات المفيدة للكبار والصغار

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وصفة الخبز بالخضار، نشتهي تجربة الوصفات اللذيذة الجديدة وخاصةً المقبلات التي تقدم بجانب أكثر من صنف من أصناف الطعام مثل مقبلات الخبز بالخضار الذي يمكن أن يقدم بجانب الدجاج أو اللحم، وأهم ما يميزه أنه يضاف إليه صلصة شهية ولذيذة تجعل من مذاق الخبز تجربة جديدة لا تقاوم لكل من يتناوله، والنقطة الأهم أن خبز الخضروات من الوصفات السهلة التي لا تُجهد ربة المنزل أو الأم عن تحضيرها وفي السطور القادمة نعرفكم على طريقة عمل خبز الخضار المنزلي.
مكونات الخبز بالخضار
تختلف تلك الوصفة في تحضير الخبز عن بقية أنواع الخبز المعروفة لهذا فهو تجربة جديدة لمحبي وصفات الطعام المختلفة والجديدة والشهية في نفس الوقت حيث يتكون من:
- ذرة مسلوقة: مقدار نصف كوب.
- خبز صامولي: نحتاج حوالي أربعة قطع.
- جزر: يجب أن يكون مقطع مكعبات ومسلوق ونأخذ مقدار كوب كامل.
- بسلة: ربع كوب منها يكون مسلوق.
- بطاطس: كوب كامل مليء بمكعبات البطاطس الصغيرة المسلوقة.
- مايونيز: ملعقتان بحجم كبير.
مكونات صلصة خبز الخضار
- خردل أو مسطردة: ملعقة لها حجم صغير.
- كاتشاب حار أو عادي: ملعقتين بحجم كبير.
- ثوم: ثلاث إلى أربع حبات مقشرين مفرومين.
- حبق: ملعقة لها حجم صغير.
- عصير ليمون: ملعقتين لهما حجم كبير.
- زيت زيتون: أربع ملاعق لها حجم كبير.
- ملح طعام: حسب الذوق والحاجة.
- أوريجانو أو ريحان مجفف: ربع ملعقة لها حجم صغير.
- نعناع مجفف: نفس المقدار السابق.
طريقة عمل خبز الخضار المقلي
- يتم وضع مقلاة كبيرة على النار موضوع بها مقدار بسيط زيت ذرة لكي يسخن.
- أثناء ذلك نقوم بفتح قطع الخبز الصامولي من النصف ونزع اللب منه.
- يتم قلي الخبز في الزيت على كلا الجانبين.
- أثناء القلي يتم إعداد الصلصة حيث تضاف كافة المكونات مع بعضها في نفس الوعاء مثل الخردل والكاتشاب والنعناع وعصير الليمون وما إلى ذلك.
- ومن ثم نضيف جميع مكعبات الخضروات المقطعة في إناء عميق لكي تختلط معًا ونضيف فوقها صلصة الخبز.
- نأخذ من الخليط الناتج ويتم حشو الخبز المقلي بها حتى ننهي الكمية كلها.
- بعد ثلاث ساعات من وضع الخبز بالثلاجة يتم تقديمه للضيوف.
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