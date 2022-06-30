نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش الشهي في يوم واحد في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار المخلل المقرمش السريع في يوم هذا ما نتعرف على طريقة عمله اليوم من خلال مقالنا هذا، ويعد الخيار المخلل من أفضل المقبلات لدى الكثير من الأشخاص، وذلك بالرغم من أنه قد يوجد الكثير من الأصناف على الموائد، إلا أن طبق الخيار المخلل له شعبية وإقبال شديد، وقد لا تجيد الكثير من السيدات عمل الخيار المخلل في المنزل بالرغم من أن طريقة تخليله سهلة والكثير يرغب معرفة تخليله، ولذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم أسهل طريقة لعمل الخيار المخلل في المنزل.

الخيار المخلل المقرمش

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الخيار المخلل في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جدا متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ربع كيلو من الخيار صغير الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

ماء مغلى بكمية مناسبة للخيار.

4 فصوص ثوم يتم تقطيعه إلى حلقات صغيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

ملعقة صغيرة من ورق لورا.

ربع كوب صغير من الخل.

طريقة التحضير

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الخيار المخلل بكل سهولة في المنزل، وذلك لأن طريقة تخليله بسيطة وسهلة ولا تستهلك وقت كبير في عمله ولا يكلف شيئا من المال إلا القليل، والطريقة هى كالتالي:

نقوم بغسل الخيار جيدًا، ثم يتم شق الخيار من الوسط بسكينة حادة.

بعد ذلك نقوم بإذابة الملح فى ربع كوب الماء المغلى.

ثم يتم إحضار برطمان ونضع فيه المكونات السابقة، وعلى أن يتم مراعاة أن يكون البرطمان مناسب لكمية الخيار التي يتم إعدادها.

بعد وضع جميع المكونات نضع الماء المغلى على أن يغطى كافة المكونات، وذلك مع ترك مسافة بقدر نصف بسيط ثم نقوم بغلق البرطمان جيدًا.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك عمل الخيار المخلل الذي من ألذ انواع المقبلات على الإطلاق حيث يمكنك صنعه في المنزل، وذلك مع إضافة بعض المكونات السابقة سوف تحصل على خيار مخلل عالي الجودة ومقرمش مثل الذي يباع في محلات المحلات المخصصة لبيع المقبلات، وهذه الطريقة التي عرضناها لكم لا تستغرق وقت لنضج الخيار.

طريقة تخليل الخيار والجزر

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل مخلل الخيار مع الجزر بسهولة وبدون أي تكاليف، وتتمثل المكونات من التالي:

كيلو لفت متوسط الحجم.

كيلو جزر.

كيلو من الخيار متوسط الحجم.

8 ملاعق صغيرة من الملح الخشن.

أربعة فصوص من الثوم ليس تم تقشيره.

أربعة أوراق من ورق الغار.

طريقة تخليل الخيار والجزر