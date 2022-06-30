فوائد الجرجير للشعر والبشرة.. الحل المثالي للعناية بالشعر والبشرة ومتواجد بكل منزل

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فوائد الجرجير، من الشائع أن الجرجير من الخضروات الورقية الهامة للجسم لأنها غني بعناصر غذائية مختلفة مثل الزنك والحديد والمغنيسيوم والفسفور والكثير من المغذيات الأخرى المتنوعة، ولكن المفاجأة في أن الجرجير مفيد للجسم داخليًا وخارجيًا إذ أنه مفيد للبشرة إذا استخدم كماسك للعناية بالبشرة ومفيد كذلك للشعر فنظرًا لكل تلك المغذيات الموجودة به فبالتأكيد يمثل الجرجير وصفة مثالية للعناية بالبشرة والشعر وإعادة النضارة والحيوية لهما بطريقة طبيعية إليكم طريقة استخدام الجرجير للبشرة والشعر في السطور القادمة.
الجرجير للعناية بالبشرة
للاستفادة من الجرجير للبشرة يتم تحضير ماسك الجرجير للبشرة بتلك المكونات:
- ملعقتين شوفان ناعم.
- حفنة من أوراق الجرجير الطازج.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة عسل نحل.
- ملعقة نشا ذرة.
طريقة إعداد الماسك
- توضع أوراق الجرجير بالخلاط مضاف لها ماء الورد لخلطها لثلاث دقائق.
- بعدها يتم تصفية عصير الجرجير الناتج في وعاء عميق بقطعة من القماش حيث توضع أسفل الوعاء ويتم الصب من خلالها ومن ثم تعصر قطعة القماش لأخذ الباقي من عصير الجرجير في الوعاء.
- تضاف بقية المكونات للجرجير حتى تصبح العجينة ذات قوام متجانس وجاهزة للاستخدام.
- يغسل وينظف الوجه جيدًا قبل فرد الوصفة عليه بحيث يتم غمر الوجه بأكمله بها.
- لا يشطف الوجه إلا بعد نصف ساعة وأكثر مع التجفيف الجيد فيما بعد.
الجرجير للعناية بالشعر
أما إذا كان الشعر يعاني من عدة مشكلات جمالية مختلفة فإن وصفة ماسك الجرجير للشعر ستكون حل مثالي وفعال لعلاجه إذ تتكون من:
- كوب كامل ماء فاتر.
- مجموعة من أوراق الجرجير تكفي طول وكثافة الشعر.
- كمية من زيت الزيتون البكر حسب الحاجة.
خطوات الإعداد للوصفة
- يتم شطف أوراق الجرجير والتأكد من عدم وجود أي اعشاب بين الاوراق أو عطب بها.
- وبعدها توضع في الخلاط الكهربي مع الماء الفاتر ليبدأ الخلط يتم الاستعانة بالماء إذا كان المزيج مازال سميكًا ونريد تخفيفه.
- بعد الحصول على عصير الجرجير نضيف إليه زيت الزيتون ويمزج جيدًا حتى يتداخل مع العصير ومن ثم نقوم بتغطية الشعر بالماسك لساعتين.
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