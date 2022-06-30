فتة الحمص اللبنانية مع اللبن الزبادي والخبز أكثر من رائعة

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فتة الحمص اللبنانية أكلة جميلة مشهورة في دولة لبنان. وبالرغم من أن ما يتبادر إلى ذهننا في العادة عند سماع كلمة فتة وجود اللحم لكن هذه الفتة لا تحتوي على اللحم أو مرقه، لكنها في ذات الوقت لذيذة ومشبعة ومغذية وتحتوي على اللبن الزبادي. مقادير فتة الحمص اللبنانية 2 كوب من الحمص المسلوق. (وسنوضح لكم خطوات وطريقة سلقه).

كيلو من اللبن الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

رغيفان من الخبز الشامي أو اللبناني.

زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملح.

سمنة.

صنوبر أو لوز. (مكون اختياري). طريقة عمل فتة الحمص على الطريقة اللبنانية نجهز لعمل فتة الحمص اللبنانية قبلها بليلة، بمعنا أننا نحضر كوبان من الحمص وننقع كمية الحمص في كمية من الماء.

وفي اليوم التالي عند البدء بإعداد الفتة نقوم بتصفية الحمص من ماء النقع وشطفه.

ثم نضع الحمص في إناء ونغمره بالماء مع وضع ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصوديوم.

نضع الإناء على النار ونتركه حتى الغليان سنلاحظ ظهور رغوة على السطح، وعندها نقوم بإزالتها باستمرار حتى نتخلص منها بالكامل.

ثم نقوم بتغطية الإناء وتركه على نار هادئة حتى تمام نضج الحمص.

بعد ذلك نأخذ كوبان فقط من الحمص المسلوق لعمل فتة الحمص اللبنانية.

نقطع الخبز على شكل مربعات باليد أو باستخدام المقص أو السكين حسب المتاح مثل أي نوع فتة.

نضع مربعات الخبز في صينية فرن ونضيف إليها زيت زيتون ونوزعه جيدًا قبل وضع الصينية في فرن ساخن حتى يحمر الخبز.

ملحوظة يجب متابعته باستمرار للحصول على اللون المطلوب.

في إناء عميق نضع كمية اللبن الزبادي ونخفقها بالمضرب السلك اليدوي للحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الطحينة والثوم المفروم والملح ونخلطهم جميعًا بالمضرب السلك.

نحضر إناء التقديم في الغالب يكون عبارة عن صينية من البيركس ونضع الخبز المحمص.

وفوق الخبز نضع الحمص وهو ساخن مع جزء من ماء سلقه الساخنة كذلك حتى تعطي طراوة بسيطة للخبز.

وأخيرًا نسكب كل كمية خليط اللبن الزبادي ونوزعها فوق الحمص.

وللتزيين نضع كمية من الخبز المحمص في الأطراف وملعقة من الحمص.

وللطشة النهائية نسخن السمن على النار وفي حال استخدام الصنوبر نضعه مع السمن على النار.

بعد ذلك نسكب السمن الساخن مع أو بدون الصنوبر على سطح الفتة لإضافة الطعم الجميل.

وتقدم على الفور فتة الحمص اللبنانية وبألف هنا. عمر شويل - جدة فتة الحمص اللبنانية مع اللبن الزبادي والخبز أكثر من رائعة - ثقفني

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