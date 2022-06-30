هشة ومقرمشة الطعمية البيتي الساخنة بكل أسرار أحلى من المطاعم

تعتبر الطعمية البيتي ، من الأطباق التي تقدم على وجبة الإفطار دائماً بجانب السلطة الخضراء، والخبز البلدي الساخن، وطبق الفول المدمس، وبعض المقبلات اللذيذة التي تعطي لها طعم مختلف، وهى من أكثر الأطعمة التي يقبل على تناولها الشعب المصري، ومكوناتها بسيطة وسهلة تستطيع الأمهات تحضيرها بالمنزل بدل من شرائها من الخارج لكي تضمن السلامة لأسرتها، وهى من أجمل الأكلات التي يحبها أغلب الناس من الطبقات المتوسطة ويطلق عليها كباب الغلابة، ويوجد منها أنواع كثيرة من الطعمية السورية، وفي بلاد اليمن يطلق عليها العوامة، وفي السعودية يطلق عليعا الفلافل اللذيذة، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة وتسطيع الأمهات تحيرها بكل سهولة ومكوناتها لا يخلة مطبخ منها، وهى على شكل أقراص متوسطة الحجم، ويتم وضعها في السمسم حتى يعطي لها طعم مختلف ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية البيتي الساخنة أحلى من المطاعم بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الطعمية البيتي الساخنة

سوف نتعرف على مكونات البسيطة لعمل الفلافل بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول المدشوش المنقوع.

حزمة من الشبت.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

حزمة من الكزبرة.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من الكربونات.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة من الشطة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي الساخنة في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الفول المنقوع ونصفيه جيداً من الماء. ثم نقوم بتقطيع الكزبرة، والبقدونس، والشبت، والبصل، والثوم على الفول ونقلبهم جيداً. نقوم بإحضار الكبة ثم نضع القليل من الخليط ونخلط جيداً حتى يصبح الفول ناعم. نكرر هذه الطريقة حتى ننتهي من فرم كمية الفول كلها. ثم نقوم بوضع الملح، والكمون، والكزبرة المطحونة، والبيضة، والكربونات ونخفقها جيداً حتى نجعل العجينة هشة وخفيفة. نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم وحوافها عالية ونضع به كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص متوسطة الحجم ونضعها في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية. نقوم بإخراج أقراص الطعمية من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمنديل المطبخ حتى يتشرب الزيت. ثم نقوم بتقديم الطعمية وهى ساخنة بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المقلية والخبز البلدي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الطعمية البيتي الساخنة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-