طريقة عمل كيك الشاي بأقل التكاليف أخف وألذ فطار ممكن تعمليه لأطفالك

كيكة الشاي اللذيذة السادة من أكثر الأنواع التي يحبها ويطلبها الكثير من عشاق الكيكة وذلك حتى تكون وجبة إفطار خفيفة يتم تناولها كل صباح مع كوب الشاي لتصبح وجبة ممتعة لكل أفراد الاسرة، لذلك قد تهتم كل أم بعمل وتجهيز كيكة الشاي بأفضل شكل وطعم، لذلك جئنا لنعرض طريقة بسيطة يمكن من خلالها الحصول على كيكة الشاي الهشة المميزة بكل سهولة وبمكونات بسيطة في متناول الايد، تابعونا الآن لمعرفة خطوات تحضيرها في هذا المقال.

طريقة عمل وتحضير كيكة الشاي الهشة

كيكة الشاي هي من اسهل الطرق التي يمكن إعدادها الكيكة كما أنها تحتوي على مجموعة عناصر غذائية مفيدة للجسم وخطوات تحضيرها هي كالاتي:

المكونات:

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة من الملح.

كوب الا ربع من الزيت.

كوب الا ربع من اللبن الحليب خالي الدسم.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير والإعداد:

يتم نخل الدقيق وإضافة الملخ، والبيكنج باودر إليه ويتم الخلط جيدًا ويترك جانبًا.

قومي بتجهيز الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويترك حتى انتهاء تجهيز الكيكة.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي بداخله الزيت ثم السكر.

اخلطي المكونات حتى يذوب السكر ويصبح قوام كريمي ناعم.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في تشغيل الخلاط.

أضيفي الفانيليا مع البيض.

أعيدي الخلط بشكل مستمر.

يتم إضافة اللبن الحليب بعد الانتهاء من خلط البيض.

أعيدي الخلط باعلى سرعة حتى تتجانس كل المكونات.

هكذا أصبح الخليط جاهز.

احضري الدقيق في وعاء مناسب.

أضيفي إليه مكونات الخلاط.

اخلطي المكونات بالمضرب اليدوي جيدّا حتى تتجانس ويتكون خليط الكيكة المميز.

احضري قالب أو صينية مناسبة الحجم والشكل المطلوب.

أضيف في الصينية قطرات من الزيت.

قومي بمسح الصينية جيدًا.

أضيفي بداخله رشة دقيق.

ثم يتم وضع الخليط الذي تم تجهيزه.

ادخلي الصينية داخل الفرن في الرف المتوسط.

يتم تركها حتى مدة ٤٠ دقيقة.

اختبري نضج الكيكة حتى يتم إخراجها من الفرن.

تترك حتى تبرد في الخارج قليلًا ثم يتم تقطيعها بالشكل المناسب وتقديمها مع كوب الشاي.

سر نجاح كيك الشاي

استخدام دقيق متعدد الاستخدامات ونخل المكونات الجافة مع بعض تجعل الكيك ناجحة وهشة وطرية.

إضافة الزبادي بدلا من الحليب تزيد من طراوة الكيك وخلط المكونات من أسفل إلى أعلى تسمح للهواء بالتخلل داخل العجينة.

عندما تنضج الكيك اغلقي الفرن واتركيها قليلا ثم توضع في حرارة المطبخ حتى تبرد وتقدم.

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