آيس كريم ساندوتش بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة لحر الصيف

آيس كريم ساندوتش ، من المثلجات اللذيذة والشهية والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضًا، حيث يسمى بحلوى السعادة، ويقبل عليه الجميع بمختلف أنواعه في أوقات الصيف الحارة، ويلجئون إلى شرائه من محلات البقالة، وهو يٌشعر بالانتعاش، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهو يعد بطرق ونكهات وأذواق مختلفة ومتنوعة، ويتميز الآيس كريم بمذاقه اللذيذ الذي لا مثيل له، وبقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات والكربوهيدرات والأملاح والمعدنية والمعادن الهامة لصحة الجسم، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب مجهود، ومكوناته بسيطة أيضًا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم إعداد بسكويت الآيس كريم في المنزل بدلا من شرائه من الخارج، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل آيس كريم ساندوتش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات آيس كريم ساندوتش

يتكون آيس كريم ساندوتش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

لتر حليب.

4 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

كوب إلا ربع سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

باكيت جلي بالفراولة بودرة.

باكيت جلي بالمانجو بودرة.

القليل من اللون الغذائي الأصفر.

400 جم كريمة خفق سائلة باردة.

بسكويت شاي سادة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل آيس كريم ساندوتش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا والحليب البودرة، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام.

ثم نسكب الخليط في وعائين بكمية متساوية.

بعد ذلك نضيف إلى وعاء الجلي بالفراولة ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف إلى الوعاء الآخر الجلي بالمانجو واللون الأصفر ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نغطي كل وعاء بكيس بلاستيك ونتركهم يبردوا بدرجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك ندخلهم في الثلاجة لكي يبردوا تمامًا لمدة ليلة كاملة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي على أعلى سرعة حتى تتكاثف الكريمة وتتجمد.

بعد ذلك نخرج الوعائين من الثلاجة، ثم نخفق كل خليط بالمضرب الكهربائي جيدًا.

نضيف إلى كل خليط نصف كمية الكريمة ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.

ثم نحضر قالب تشيز كيك ونغلفه من أسفل بورق قصدير، ثم نرص فيها طبقة من البسكويت.

ثم نوزع فوقه الآيس كريم بالفراولة ونساويه جيدًا.

بعد ذلك نوزع فوقه الآيس كريم بالمانجو ونساويه جيدًا.

ثم نوزع فوقه طبقة من البسكويت السادة.

ثم نغطي القالب بكيس بلاستيك، وندخله في الفريزر لمدة 7 ساعات على الأقل.

بعد ذلك نخرج القالب من الفريزر قبل التقديم بربع ساعة ونفك الآيس من الأطراف