نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول الإسكندراني الاصلي بمذاق لذيذ أفضل وجبة للفطار بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفول الإسكندراني ، من ألذ الوجبات التي يمكن إعدادها للفطار بمكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول الإسكندراني.

مكونات الفول الإسكندراني

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

كوبين من الفول أو بالمقدار المرغوب فيه.

أربع ملاعق من الماء.

ثمرة طماطم متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة بصل مقطع.

٢ ثمرة فلفل حار مقطعة.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

شطة حارة حسب الرغبة.

ملح بالمقدار المرغوب فيه.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقة من الخل.

ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول الإسكندراني وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بفرم الفول في الخلاط مع ملعقتين من الماء.

ثم نقوم بوضع الفول في طاسة على النار ونضيف إليه الطماطم والبصل والفلفل الحار وملعقة الطحينة والكمون والشطة والملح.

ثم نقلب جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض ونضيف ملعقتين من الماء ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الزيت ونترك الفول على النار حتي يغلي أو لمدة ٣ أو ٥ دقائق.

ثم نقوم قبل رفعه من على النار مباشرة بإضافة ملعقة من الخل.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفول في طبق للتقديم ونضيف إليه الليمون.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من السلطات والصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الفول مثل سلطة الباذنجان أو صوص المايونيز.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع العديد من الوصفات ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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المكونات

حبتين باذنجان مشوي في الفرن ومنظف جيدا.

نصف كوب طحينة.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقتين زيت.

نصف ملعقة كمون.

ملح حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بتنظيف الباذنجان المشوي بالفرن جيدا.

ثم نقوم بهرسه جيدا.

ثم نضيف إليه جميع المكونات ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ويمكننا إضافة بعض المايونيز أو المستردة.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

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المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

كيفية التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: