بملعقة نشا.. اعملي أقوى مزيل عرق طبيعي وتبيض فوري من أول استعمال

عمل مزيل عرق من النشا، يتعرض الكثير من انبعاث رائحة كريهة تحت الإبط تسبب لهم الإزعاج والإحراج من قبل الآخرين لذلك، يلجأ العديد لاستخدام المزيلات ذات الروائح المتعددة التي تقلل من رائحة العرق الكريهة ولكنها سرعان من تسبب التهابات وتؤدي لاسمرار الجلد، لذلك يبحث العديد عن وصفات طبيعية تخلصك من رائحة العرق دون أن تسبب لك أي مشاكل على الجلد، تعد النشا من أكثر المواد الطبيعية التي يلجأ لها العديد لإعداد العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالتفتيح، وكذلك يمكنك إدخالها كمزيل للتعرق الذي تمنحك تفتيح وتنعيم لمنطقة تحت الإبط وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي من النشا

يمكنك وبكل سهولة إعداد مزيل للعرق بواسطة النشا، حيث أنها مكون طبيعي مفيد ومغذي للجلد، فيساعد على تفتيحه والتخلص من الأماكن الداكنة بشكل طبيعي، حيث تدخل النشا في صنع العديد من مستحضرات التجميل سواء للبشرة أو الشعر، فيمكن استخدامها كمزيل للعرق وذلك من خلال الآتي:

نقوم بإحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة من المسك.

مقدار ملعقة من بودرة التلك.

قطرات من زيت الزيتون.

نقوم بإضافة النشا وبودرة التلك والمسك وتقليبهم جيداً.

يتم بعد ذلك إضافة زيت الزيتون وتقليبهم جيداً.

علاوة على ذلك تقوم بوضعهم في برطمان ووضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة بسيطة لعمل كريم مزيل عرق

يمكنك عمل وصفة بسيطة من النشا وإضافة بعض المكونات الطبيعية عليها والتي تكون كالآتي:

نقوم وبكل سهولة بإحضار وعاء وإضافة كل من ملعقتين من النشا.

مقدار ملعقتين من البيكنج صودا.

القليل من زيت جوز الهند.

مقدار القليل من زيت شجرة الشاي.

بالإضافة إلى قطرات من إحدى الزيوت العطرية.

نقوم بتقليب النشا والبيكنج صودا وإضافة كافة الزيوت على الخليط وتقليبه جيداً للحصول على خليط متماسك.

ثم قومي بوضع الخليط في برطمان ويوضع في الثلاجة.

يتم استخدامه بكل سهولة بشكل يومي بعد الاستحمام.

في الختام فقد تعرفنا على عمل مزيل عرق من النشا، وكذلك تعرفنا على مكونات وطريقة إعداد المزيل وذلك للحصول على أفضل النتائج دون استخدام المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة.