قناع النشا الكوري للتبيض وشد تجاعيد الوجه من أول استخدام

كريم النشا الكوري للتفتيح، يسعى العديد من السيدات والفتيات للوصول لبشرة بيضاء خالية من أي تصبغات أو خطوط سوداء ذلك، بعيداً عن المواد الكيميائية التي سرعان ما نحصل على نتيجة رائعة ولكن تسبب العديد من المشاكل الصحية عند كثرة استخدامها، لذلك تبحث العديد منهن على الحصول على تفتيح مثالي من خلال المواد الطبيعية التي لا تؤثر على جمال بشرتهم، يمكنك التمتع وبكل سهولة بكريم النشا للحصول على تفتيح رائع وبشرة لا مثيل لها كبشرة الكوريين، والذي يعتمد على النشا الذي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للتخلص من كافة التصبغات والخطوط السوداء وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم النشا الكوري للتفتيح

يمكنك وبكل سهولة التمتع بالحصول على تفتيح رائع من خلال استخدام كريم النشا الكوري من خلال الآتي:

قومي بإحضار وعاء والقيام بإضافة مقدار أربع ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

القليل من عسل النحل.

مقدار ملعقتين من ماء الورد.

قومي بمزج كافة المواد للحصول على خليط كريمي رائع.

يتم وضعه في برطمان والقيام بتطبيق القليل على الوجه وتركه بضع دقائق على البشرة مده لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يتم غسل الوجه للتخلص من الخليط وتكرر الوصفة عدة مرات للحصول على النتيجة المطلوبة.

كريم النشا لشد التجاعيد

يمكنك مزج ملعقة كبيرة من النشا، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وبياض بيضة.

تخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام كريمي.

يطبق الخليط على البشرة وتركه حتى يجف تماماً.

عليك فركه عكس اتجاه الشعر، ثم غسل الوجه بالماء الجاري.

فوائد النشا للبشرة

للنشا فوائد عديدة في مجال الصحة والتي تتمثل في الآتي:

يمكنك من خلالها الحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات.

تعمل على شد الوجه وتأخر ظهور التجاعيد.

تمنحك بشرة خالية من الخطوط السوداء التي تعاني منها العديد من السيدات.

تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء المتواجدة في الوجه.

تمنحك نضارة للوجه والتخلص من آثار حب الشباب.

في الختام فقد تعرفنا على كريم النشا الكوري للتفتيح، وكذلك مكونات الكريم وطريقة تحضيره، كما تعرفنا على فوائد النشا للبشرة والوجه للحصول تفتيح رائع.