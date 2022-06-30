وصفة القرنفل السحرية لتكثيف الشعر والتخلص من التساقط وإنبات أي فراغات متواجدة في فروة الرأس

فئة كبيرة من النساء تواجه مشكلة تساقط الشعر وفراغات الشعر التي قد تحدث لعدة أسباب متنوعة مثل عدم التغذية أو قلة العناية بالشعر فيكون الحل الأفضل هو البحث عن طرق تكثيف الشعر وإنبات تلك الفراغات ولكن معظم تلك الطرق يكون مكلف بعض الشيء أو يضر الشعر فيما بعد فبعض الطرق قد تكون معتمدة على المواد الكيميائية التي لا تفيد الشعر بأي شكل ولكن هناك وصفات طبيعية كوصفة القرنفل لإنبات الشعر يجب أن تجربوها على الفور من أجل الحصول على شعر كثيف خالي من الفراغات.

وصفة القرنفل السحرية لتكثيف الشعر والتخلص من التساقط

يتواجد القرنفل كعنصر طبيعي ضمن مكونات الكثير من مستحضرات العناية بالشعر لأنه يوفر للشعر فوائد كثيرة خاصةً وأنه يستخدم منذ القدم بين النساء في العديد من الثقافات للعناية بالشعر مثل تكثيف الشعر وتنشيط الدورة الدموية لتحفيز إنبات الشعر في الفراغات الموجودة بين الشعر حيث يعتبر من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج مرض الثعلبة الذي يصيب فروة الشعر، لاستخدام الوصفة نتبع التالي:

نقوم بطحن عدد من حبات القرنفل مع بعضها البعض حتى تصير ناعمة كالبودرة. يضاف لحبات القرنفل المطحونة كمية من زيت القرنفل كافية لخلط البودرة مع الزيت بحيث تكون العجينة النهائية مناسبة لحالة الشعر من حيث الكثافة والطول. يتم تقليب الزيت والبودرة جيدًا حتى نحصل على قوام متجانس بين المكونين ويتم فرد هذا المزيج على الشعر بالتحديد الأماكن الفارغة من الشعر ويتم تدليك تلك الأماكن جيدًا لتحفيز فروة الشعر على إنبات الكثير من البصيلات. يفضل ترك الوصفة على الشعر لحوالي ساعة حتى يبدأ المفعول وتتغذى فروة الشعر جيدًا. ومن ثم بشامبو مناسب خالي من السلفات والأمونيا يتم شطف الشعر جيدًا حتى نزيل أثر الوصفة عنه.

فوائد القرنفل للشعر