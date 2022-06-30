وصفات الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم وبشكل سهل وسريع وبأقل التكاليف

٦٦لقد أصبح الآن موضوع إزالة الشعر الزائد من الجسم من الأمور البسيطة والسهلة وذلك بعد معرفة الطريقة التي يتم فيها استخدام الفازلين، وقد زاد عدد من يبحثون عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الفازلين في إزالة الشعر الزائد من كافة مناطق الجسم المختلفة، حيث تسبب الطرق الأخرى بعض التهابات المناطق التي أزيل منها الشعر، وقد يحدث غمقان في هذه المناطق فلا بد من البحث عن طريقة أخرى، تابع معنا قراءة ما يلي لمعرفة كافة التفاصيل.

وصفات الفازلين لإزالة الشعر بطريقة سهلة

قد يعاني كثير من الفتيات والسيدات من الالتهابات في مناطق إزالة الشعر الزائد، وذلك بعد أن يتم إزالة الشعر بإحدى الطرق التقليدية، ولكن تم معرفة طريقة لا يمكن الاستغناء عنها في إزالة شعر الجسم الزائد من أي منطقة بالجسم، وهذه الطريقة يتم فيها استخدام مكون واحد فقط وهو الفازلين، ولا يحدث أي ألم أثناء عملية الإزالة، ويبحث عن هذه الطريقة الكثير في الوقت الحالي.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الجسم

يمكن استخدام هذه الوصفة كي نزيل الشعر الزائد من الجسم.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق من حليب بودرة.

ملعقة كبيرة من الحمص بعد طحنه جيدا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي من الصيدلية.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الجسم

نضع في إناء كلًا من الكركم والحمص والفازلين، ويتم الخلط حتى تتجانس المكونات.

نضع كمية الحليب البودرة، ثم نستمر في الخلط.

نضع هذا الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها، وندهن في اتجاه موازي لنمو الشعر.

ترك الخليط على الجلد حتى يجف تمامًا.

نزيل الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بشطف المنطقة جيدًا بالماء.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة بالأسبوع، حتى نلاحظ أن الشعر قد اختفى.

نصائح يجب اتباعها عند إزالة الشعر باستخدام الفازلين

لابد من دهان المناطق المزال منها الشعر بكريم مرطب، حتى نتجنب ظهور الحبوب في المنطقة.

استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر حتى الحصول على نتيجة مرضية.

عدم استخدام الصابون عند شطف المنطقة، ولكن يتم استخدام الماء فقط.

جسم ناعم خالي من الشعر

كانت هذه المعلومات كل ما يتعلق بإزالة الشعر من الجسم بالكامل بدون ألم عن طريق استخدام الفازلين، وأيضا ذكرت بعض النصائح التي يتبعها السيدات والبنات للحصول على جسم ناعم مثل الحرير، والمحافظة عليه ناعم عن طريق المواظبة على إزالة الشعر بشكل دوري وعدم تركه فترة طويلة