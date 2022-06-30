نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه من الطبيعة بمكونات بسيطة واقتصادية في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر من أكثر ما يهتم به البنات والسيدات، وخاصة الشعر المجعد التالف والمجهد، لذلك فيجب أن تتعرف كل منهن على عدد من الوصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، وسوف نتحدث في هذا المقال على هذه الوصفات بشكل مفصل، وطريقة تحضيرها بالطريقة الصحيحة، وكيفية استخدامها وكل المعلومات التي تفيدهن في هذا الموضوع.

وصفات تطويل الشعر وتكثيفه

يوجد أكثر من وصفة تستخدم لتطويل وتكثيف الشعر والحفاظ عليه من التلف وعدم تساقطه، ومن هذه الوصفات كا ما يأتي:

وصفة البيض

من الممكن أن نعتني بالشعر ونكثفه عن طريق استخدام البيض الذي يحتوي على عدد كبير من البروتينات الهامة للشعر والجسم، وهذه الطرق الصحيحة لاستخدامها:

الطريقة الأولى

يتم خفق بيضتان بشكل جيد.

يتم توزيع البيض المخفوق على الشعر وهو مبلل.

نترك المزيج على الشعر لدة لا تقل عن نصف ساعة.

يعد ذلك نغسل الشعر بماء ليس ساخن وليس بارد، ونستخدم في غسيله شامبو ليس في مكوناته مواد كيميائية.

الطريقة الثانية

هذه الطريقة يمكن أن تستخدم بالتبادل مع الطريقة السابقة، ويتم استخدامها كالتالي:

يخلط صفار بيضة واحدة مع ماء بمقدار ملعقتان وزيت زيتون بمقدار ملعقة واحدة.

نضع هذا الخليط على الشعر وهو جاف لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل الشعر بنوع شامبو خالي من أي مواد كيماوية مع ماء ليس بارد أو ساخن.

يتم تكرار هذه العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع.

الطريقة الثالثة

البيض مع زيت الخروع، من الوصفات الفعالة في نمو الشهر و تكثيفه ومنع التقصف كما يلي:

خلط بيض مع كمية من زيت الخروع.

وضع الخليط على الشعر بشكل جيد حتى يصل إلى الفروة.

غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء وفي هذه الطريقة يجب عدم استخدام بلسم.

وصفة خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تفيد في تطويل الشعر وتكثيفه، ويتم استخدام هذه الوصفة كما يلي: