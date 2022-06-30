التسالي الشهية أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق هي أحد أسهل طرق إعداد الحلويات، كما أن بسكوت العشر دقائق أحد أفضل الحلويات وألذها طعمًا، ولهذا يرغب في تناوله الكثيرون، وأيضًا ترغب في إعداده أغلب النساء وربات البيوت، وذلك بفضل القيمة الغذائية العالية لبسكويت العشر دقائق وأيضًا مذاقه اللذيذ والشهي وتكاليف إعداده القليلة مقارنة بباقي أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في المنزل أو شراؤها من محلات بيع الحلويات. وسوف نتعرف على أفضل طرق التحضير لبسكويت العشر دقائق.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

تعد طريقة عمل بسكوت العشر دقائق سهلة جدًا، كما أن مكوناته متوفرة في كل منزل، وتلك المكونات جاءت كما يلي:

مقدار نصف كوب سكر.

أيضًاغ مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

واحد كوب ونصف من دقيق القمح الفاخر، ويفضل استخدام نوعية الدقيق المخصص لعمل الحلويات.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كذلك واحد معلقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من اللبن.

كما يمكن استخدام واحد ملعقة من الكاكاو الخام، وذلك في حالة الرغبة في الحصول على بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

كما ذكرنا لكم متابعينا الكرام أن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق تعد أحد أسهل طرق إعداد الحلويات، حيث أن مدة الطهي للبسكويت داخل الفرن فقط 25 دقيقة، كما أن عدد السعرات الحرارية في تلك الكمية من بسكويت العشر دقائق هو 80 كالوري، والكمية تكفي لعدد 6 أفراد وجاءت الطريقة كالتالي:

نقوم بوضع البيضة مع الفانيليا والسكر داخل المضرب الكهربائي ثم يتم خلطهم معًا بصورة جيدة، وذلك حتى نلاحظ أنه قد تم إذابة السكر بشكل تام.

نضع بعد ذلك البيكينج بودر ورشة الملح فوق الدقيق، ثم نستمر في خلط كافة المكونات مع بعضهم البعض.

نقوم بتقسيم العجينة إلى جزئين، ونأخذ الجزء الأول ونضيف إليه الكاكاو الخام، ثم نعجنه بشكل جيد.

نبدأ في تشكيل العجينة، وذلك على حسب الشكل الذي نفضله.

نرص البسكويت داخل الصينية الموضوع بداخلها ورق الزبدة لمنع الالتصاق.

ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد مرور 25 دقيقة، نقوم بإخراج البسكويت من الفرن، ويقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.

فوائد تناول بسكويت العشر دقائق لصحة الجسم العامة

يعد تناول بسكويت العشر دقائق جيد جدًا لصحة الجسم العامة وذلك بفضل ما يحتوي عليه بسكويت العشر دقائق من مكونات صحية ومغذية للجسم، فهو به كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة التي تمنح الجسم كمية مناسبة من البيتا كاروتين وهو مفيد في التقليل من خطر الإصابة ببعض الأنواع من مرض السرطان، كما أن هذه المادة تحافظ على صحة العين، وتساعد في إبطاء معدّل فقد البصر الذي يرتبط بالتقدم بالعمر، وعل الرغم من ذلك ينصح بعض الأطباء من عدم الإفراط في تناوله، كما يفضل عدم إضافة العسل إلى بسكوت العشر دقائق، وذلك لكون العسل مضر للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه تناول العسل.